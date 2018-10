Bourse de Paris : Le CAC 40 en léger recul dans un marché prudent

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché parisien perd un peu de terrain lundi à la mi-séance, les investisseurs optant pour la prudence au début d'une semaine qui sera marquée par des négociations cruciales sur le Brexit. Vers 12H50, le CAC 40 cédait 0,3%, à 5.080,93 points, et le SBF 120 perdait 0,4%, à 4.062,71 points. Les négociations entre Londres et Bruxelles étaient dans l'impasse dimanche, les deux parties n'étant pas parvenues à concilier leurs positions, notamment sur la frontière irlandaise. Elles espéraient s'entendre sur les grandes lignes d'un accord d'ici à la réunion du Conseil européen prévue jeudi.

En outre, les tensions commerciales persistantes entre les Etats-Unis et ses principaux partenaires, au premier rang desquels la Chine mais aussi l'Union européenne, ainsi que la montée du populisme en Europe en réaction notamment à l'austérité budgétaire continuent de préoccuper les investisseurs.

Du côté des entreprises françaises, Alstom gagne 2,7% et Korian 1,8%, profitant tout deux du relèvement à "achat" de la recommandation de respectivement Deutsche Bank et Oddo. Casino prend 1,9% après avoir annoncé qu'il allait céder 24% de sa filiale d'énergie solaire GreenYellow à la société d'investissement Tikehau Capital et Bpifrance pour 150 millions d'euros. Le distributeur a également indiqué que 12 magasins spécialisés dans les produits frais et exploités par la famille Quattrucci allaient rejoindre ses rangs le 1er janvier prochain.

Air France-KLM perd 5,1%, accusant la plus forte baisse du SBF 120, dans le sillage du recul de Lufthansa. Mainfirst a émis, dans une note publiée lundi, certains doutes sur la compagnie aérienne allemande, s'interrogeant sur la possibilité qu'un avertissement sur résultats "modéré" survienne. (jmarion@agefi.fr; adore@agefi.fr) ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire