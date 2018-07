Bourse de Paris : Le CAC 40 en légère hausse à la mi-séance, porté par Vivendi

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché parisien évolue légèrement au-dessus de son point d'équilibre mardi à la mi-journée, au cours d'une séance encore animée par de nombreuses publications d'entreprises. Vers 12h30, le CAC 40 gagnait 0,1% à 5.495,83 points, et le SBF 120 montait de 0,04% à 4.391,62 points. Le ralentissement de la croissance en zone euro à 0,3% au deuxième trimestre ainsi que l'inflation de 2,1% au mois de juillet dans l'union monétaire, n'ont eu que peu d'influence sur un marché davantage préoccupé par les résultats des sociétés. Rexel évolue en tête du SBF 120 avec une hausse de 7,4%, après avoir publié un premier semestre qui a battu les attentes en termes de croissance et de marges. Vivendi de son côté s'adjuge 5,1%, grâce à des résultats semestriels qualifiés de "très bons" par les analystes de Bryan Garnier et après plusieurs annonces stratégiques. Le groupe est entré en négociations exclusives pour acquérir l'éditeur français Editis et a annoncé son intention de vendre jusqu'à 50% d'Universal Music Group à "des partenaires stratégiques". A contrario, Maisons du Monde chute de 4,9% après l'abaissement de son objectif de croissance pour 2018. Le marché attend par ailleurs les résultats d'Apple, un grand rendez-vous programmé après la clôture des marchés américains et qui survient dans un contexte de doutes entourant les valeurs technologiques américaines. jmarion@agefi.fr ed: LBO

