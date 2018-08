Bourse de Paris : Le CAC 40 en petite baisse dans un marché peu animé

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de Paris baisse un peu mardi à la mi-journée, dans un marché marqué par l'absence de nombreux investisseurs du fait d'un jour férié en France et alors que la prudence reste de mise en raison des tensions persistantes entre les Etats-Unis et la Turquie. Le CAC 40 perd 0,2%, à 5.393,61 points, et le SBF 120 cède également 0,2%, à 4.321,81 points. La Turquie a fortement augmenté mercredi ses tarifs douaniers pour plusieurs produits américains, poursuivant son bras de fer avec les Etats-Unis. La livre turque continue tout de même d'effacer une partie de ses lourdes pertes de la semaine dernière.

Du côté des entreprises, Amundi gagne 2%, porté selon des observateurs par un relèvement de la recommandation d'un analyste. Air France-KLM s'adjuge 0,6% alors que, selon des informations de presse, son conseil d'administration doit se réunir jeudi pour entériner la nomination de Benjamin Smith, l'actuel directeur des opérations d'Air Canada, à la tête du groupe. ADP perd 1%, après avoir annoncé mardi soir un léger ralentissement de la hausse du trafic passagers dans ses aéroports franciliens, à 3,7% en juillet sur un an, après un mois de juin porté par un effet de calendrier favorable. (adore@agefi.fr) ed: LBO

