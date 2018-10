Bourse de Paris : Le CAC 40 finit en baisse de 1,5% avec les tensions sur les taux américains

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Alors que l'accalmie sur le front du déficit italien avait permis mercredi au marché parisien de repartir à la hausse, le CAC 40 a nettement rechuté jeudi, perdant 1,47% à 5.410,85 points. En parallèle, le SBF 120 a cédé 1,43% à 4.329,32 points. La hausse des taux des emprunts d'Etat américains explique cette fois-ci le regain de tension sur le marché, au lendemain de la publication de la statistique favorable sur la croissance dans les services aux Etats-Unis. Celle-ci a accéléré de façon inattendue en septembre, renforçant les anticipations de hausse de taux par la Réserve fédérale. Le bon du Trésor à 10 ans s'échange à 3,20%, au plus haut depuis 7 ans.

Au palmarès des valeurs, les équipementiers Valeo et Faurecia ont accusé les deux plus fortes baisses du SBF 120, avec des chutes respectives de 6,6% et 5,7%. Les deux titres ont été pénalisés par un abaissement de recommandation de la part d'Exane BNP Paribas. Lors d'un déjeuner de presse à l'occasion du Mondial de l'Automobile, Jacques Aschenbroich, le directeur général de Valeo, avait déclaré mercredi que le marché automobile chinois était "impacté par la conjoncture" avec de prochains mois qui "risquent d'être difficiles".

Les valeurs du luxe ont souffert jeudi de spéculations sur un durcissement de la politique chinoise en matière d'importations, et plus globalement des craintes entourant la demande dans l'Empire du Milieu. Une note de Bryan Garnier a évoqué un ralentissement de la croissance du secteur après un premier semestre exceptionnel. Kering a perdu 5,4%, LVMH a cédé 4,9% et Hermès a abandonné 3,12%.

Dans le haut du tableau, Korian a progressé de 1,5%, porté par le relèvement de la recommandation de Credit Suisse de "surperformance" à "neutre". La banque vise un nouvel objectif de cours de 38 euros, contre 32 euros auparavant. De son côté, le gestionnaire d'aéroports ADP a profité du changement d'opinion de CM-CIC de "vendre" à "neutre".

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire