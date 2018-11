Bourse de Paris : Le CAC 40 finit en baisse, lesté par les tensions sino-américaines

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché parisien a terminé en baisse mardi, lesté par un regain de tension entre les Etats-Unis et la Chine. Le CAC 40 a fini en baisse de 0,2%, à 4.983,15 points, et le SBF 120 a aussi fini sur un recul de 0,2%, à 3.977,21 points.

L'espoir que l'Italie modifie son budget 2019 afin d'éviter les sanctions de Bruxelles n'a pas soutenu le marché. Le commissaire européen aux Affaires économiques Pierre Moscovici a pourtant assuré que la Commission était "ouverte au dialogue" avec Rome sur son budget.

Les craintes de voir les Etats-Unis relever de nouveau les tarifs douaniers pour les importations, notamment automobiles, en provenance de la Chine mais également de ses autres grands partenaires commerciaux, ont pesé notamment sur les équipementiers automobiles français. Faurecia a perdu 6,6%, Valeo 5,3%, Plastic Omnium 3,9%, et Michelin 3,9%. Du côté des constructeurs automobiles, Renault a cédé 0,8% et Peugeot 0,2%.

Les énergéticiens Engie (+1,9%) et EDF (+0,4%) ont été scrutés après des annonces du président français, Emmanuel Macron, sur la transition énergétique en France. Le président a notamment annoncé que la part du nucléaire dans la production d'électricité en France descendrait à 50% d'ici à 2035, contre près de 80% actuellement et qu'une décision sur d'éventuels nouveaux EPR n'était pas d'actualité. L'État a également demandé à EDF de faire des "propositions" sur un éventuellement changement de sa structure. Engie a de son côté salué les annonces de l'exécutif, notamment sur la place apportée au gaz et en particulier au gaz renouvelable.

Vallourec a gagné 16,6%. Malmené en Bourse depuis la mi-novembre et dégradé par l'agence de notation S&P, le fabricant d'équipements pour l'industrie pétrolière et gazière a tenu à rassurer lundi soir sur sa situation financière en affirmant qu'il respecterait ses covenants bancaires en 2019.

Trigano a pris 10,3% après avoir publié des résultats annuels pour son exercice décalé 2017-2018 biens accueillis par les observateurs et grâce à des propos optimistes de la direction pour 2018-2019.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 1 41 27 47 90; adore@agefi.fr; ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire