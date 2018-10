Bourse de Paris : Le CAC 40 finit en baisse, plombé par les avertissements sur résultats

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché parisien a aligné vendredi une troisième séance de baisse consécutive sur fond de publications d'entreprises inquiétantes. Le CAC 40 a cédé 0,63% à 5.084,66 points, tandis que le SBF 120 a perdu 0,66% à 4.076,70 points. Bouygues a dévissé de 11,9% à 32,1 euros, plus forte baisse du CAC 40, à la suite de la révision en baisse de ses perspectives annuelles dans la construction. Michelin a chuté de 11,3% après avoir fait état d'une diminution de ses volumes de ventes en Europe et en Chine au troisième trimestre. Le secteur automobile dans son ensemble a souffert alors que le constructeur automobile allemand Daimler a revu à la baisse vendredi ses prévisions de résultats pour l'exercice 2018. Renault et Peugeot ont reculé de 3,1% et 2,5% respectivement. Sur le SBF 120, Sopra Steria a plongé de 25,7% à la suite de la révision en baisse de ses objectifs 2018, en raison de difficultés rencontrées par son activité de logiciels bancaires Sopra Banking Software (SBS). FNAC Darty s'est en revanche illustré par une envolée de 12,8%: le distributeur a publié un chiffre d'affaires rassurant alors qu'il avait récemment pâti en Bourse des difficultés du groupe allemand Ceconomy, qui contrôle 24% de son capital. (fberthon@agefi.fr) ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire