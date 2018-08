Bourse de Paris : Le CAC 40 finit en baisse, toujours lesté par les craintes géopolitiques

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de Paris a terminé en légère baisse mardi, ne parvenant pas à concrétiser une tentative de reprise, les investisseurs restant prudents face aux différends diplomatique et économique entre les Etats-Unis et la Turquie. Le CAC 40 a perdu 0,2%, à 5.403,41 points, et le SBF 120 a aussi cédé 0,2%, à 4.329,99 points. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a annoncé mardi que son pays allait "boycotter" les appareils électroniques américains. Vendredi, le président américain Donald Trump avait annoncé le doublement des taxes à l'importation sur l'acier et l'aluminium turcs. Les tensions entre les deux pays pèsent lourdement sur la livre turque et font craindre une contagion de la fragilité économique en Turquie à d'autres marchés émergents ainsi qu'aux établissements bancaires de la zone euro exposés au pays.

Du côté des entreprises, l'activité sur le marché est réduite en cette veille de 15 août, même si la Bourse sera ouverte mercredi. Vinci Energies a signé, via sa filiale suédoise Eitech, un contrat d'un montant initial estimé de 55 millions d'euros pour la prochaine gare centrale de la ville de Göteborg. La maison mère de Vinci Energies, Vinci, a fini en hausse de 0,1%. Euronext, -0,8%, a acquis une part supplémentaire de 8% du capital de FastMatch portant ainsi à 97,3% sa participation dans le groupe américain. Le groupe aéroportuaire ADP (-1,5%), a fait part, après Bourse, d'une hausse de 3,7% du trafic au mois de juillet. (adore@agefi.fr) ed: GLB

Agefi-Dow Jones The financial newswire