Bourse de Paris : Le CAC 40 finit en hausse avec l'apaisement des craintes sur le budget italien

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Après sa baisse de 0,7% de mardi, le marché parisien est reparti de l'avant mercredi avec l'apaisement des craintes sur l'Italie. Le CAC 40 a progressé de 0,4% à 5.491,40 points et le SBF 120 a pris 0,5% à 4.392,14 points. Selon des informations publiées par deux quotidiens nationaux mercredi, le gouvernement populiste italien pourrait céder à la pression de Bruxelles et revoir ses prévisions de déficit à la baisse pour 2020 et 2021 afin d'apaiser les inquiétudes des marchés.

Le Corriere Della Sera a rapporté que le gouvernement s'accorderait pour une réduction programmée du déficit budgétaire à 2,2% du produit intérieur brut en 2020 puis 2% en 2021, à comparer à la prévision de déficit de 2,4% du PIB annoncée la semaine dernière sur les trois prochaines années. Des informations qui n'ont cependant pas beaucoup fait retomber les tensions sur le marché de la dette souveraine, le taux italien à 10 ans de 3,31% faisant toujours apparaître un spread de plus de 280 points avec le taux allemand.

Sur le front des valeurs, Technicolor a signé la plus forte hausse du SBF 120 avec une envolée de 18,09% liée à des spéculations relayées par différents médias Internet selon lesquelles Bouygues aurait confié au groupe la fabrication de sa prochaine box internet. Contactés par l'agence Agefi-Dow Jones, Technicolor et Bouygues n'ont pas souhaité commenter ces informations.

Le spécialiste de la R&D externalisée Altran Technologies a pour sa part bondi de 9,13%, soutenu par un relèvement de recommandation de Kepler Chevreux, passé de "conserver" à "acheter" sur la valeur avec un objectif de cours maintenu à 10 euros.

Bien orienté également, Faurecia a progressé de 2,48% : le directeur général de l'équipementier automobile, Patrick Koller, a confirmé à l'occasion du salon Mondial de l'Automobile les objectifs du groupe pour 2018 en matière de croissance et de rentabilité.

Du côté des baisses, le groupe de certification et de contrôle de la qualité Bureau Veritas a reculé de 3,4% à 21,55 euros, pénalisé par le fait que Credit Suisse ait abaissé sa recommandation à "neutre", contre "surpondération" auparavant, avec un objectif de cours ramené de 24 à 23,5 euros.

Le spécialiste des paiements et des services transaction Wordline a chuté de 5,4%, portant son recul à près de 10% en deux séances.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: ECH

