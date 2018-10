Bourse de Paris : Le CAC 40 finit en nette baisse, les tensions économiques et géopolitiques pèsent

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché parisien a terminé en nette baisse mardi, plombé par un contexte géopolitique tendu et par les inquiétudes concernant l'économie chinoise et les finances publiques de l'Italie. Le CAC 40 a terminé en baisse de 1,7%, à 4.967,69 points, son niveau de clôture le plus faible depuis mars 2017, et le SBF 120 a cédé 1,8%, à 3.976,99 points.

Les désaccords entre l'Europe et l'Italie à propos du budget du pays, la Commission européenne jugeant que Rome va délibérément à l'encontre des engagements pris, ainsi que les tensions entre l'Arabie Saoudite et ses partenaires commerciaux après la mort du journaliste Jamal Khashoggi, pèsent sur les marchés. En outre, les investisseurs craignent de voir la Chine ne pas parvenir à enrayer un ralentissement marqué de sa croissance, malgré les mesures de soutien de Pékin.

Sur le plan des entreprises françaises, Atos a plongé de 22,2% et accusé la plus forte baisse du SBF 120 après un troisième trimestre décevant qui a amené le groupe à abaisser ses objectifs pour 2018. Genfit a perdu 5,7%, après avoir annoncé une trésorerie et un chiffre d'affaires en baisse sur les neuf premiers mois de 2018.

Côté hausses, Eurofins a gagné 4,3% et s'est octroyé la tête du SBF 120 après avoir relevé ses objectifs pour 2019-2020. EssilorLuxottica (+2,8%) et Getlink (+2,6%) ont tout deux publié un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au troisième trimestre.

Les investisseurs guetteront mercredi la réaction en Bourse des actions de Kering, Safran, Vinci, Gecina et Tarkett, dont les publications trimestrielles sont attendues après la clôture mardi. Air Liquide, Dassault Systèmes, STMicroelectronics, Scor, Bic et Edenred publieront quant à eux leurs résultats avant l'ouverture mercredi.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: LBO

