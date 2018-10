Bourse de Paris : Le CAC 40 finit en repli de 0,5%, pénalisé par l'automobile et Wall Street

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Après un début de séance dans le vert, le marché parisien a progressivement perdu de l'altitude mercredi, glissant en milieu de journée en territoire négatif. Le CAC a fini en repli de 0,5% à 5.144,95 points, tandis que le SBF 120 a clôturé en retrait de 0,4% à 4.123,52 points.

Les indices parisiens ont d'abord été pénalisés par le recul des valeurs automobiles et de Danone, puis par la rechute de Wall Street, anxieuse en attendant les minutes de la Réserve fédérale et dans le sillage de résultats d'entreprises jugés décevants, dont ceux d'IBM. Wall Street a aussi été déçue par le nombre de mises en chantier de logements aux Etats-Unis, qui a diminué de 5,3% en septembre par rapport à août.

Du côté des valeurs, Faurecia (-5%), Peugeot (-4,6%), Valeo (-3,4%), Renault (-3,2%), et Michelin (-2,6%) ont trébuché alors que Goldman Sachs a abaissé ses estimations de bénéfices pour plusieurs équipementiers automobiles et ses objectifs de cours pour Michelin et Valeo.

Danone a pour sa part vu son titre chuter de 4,3% après l'annonce d'un chiffre d'affaires en recul de 4,4% au troisième trimestre en raison d'effets de change défavorables et de conditions difficiles en Chine.

En haut du classement, Genfit a poursuivi son rebond, gagnant 9,5% et signant la meilleure performance du SBF 120. Le regain d'intérêt du marché pour la société de biotechnologies s'est intensifié au lendemain d'une table ronde organisée par le courtier Roth Capital Partners, un événement baptisé "Battle of the NASH Thrones", qui réunissait les principaux acteurs mondiaux de la NASH (Non Alcoolic SteatoHepatitis, en français stéato-hépatite métabolique), en particulier les laboratoires américains Intercept Pharmaceuticals, Gilead et Allergan.

Le secteur des semi-conducteurs s'est également distingué: Soitec a gagné 5,3%, avant la publication de ses résultats à fin septembre à la clôture, tandis que STMicroelectronics s'est adjugé 0,8%. Les deux titres ont bénéficié de la publication par l'équipementier néerlandais ASML de résultats et de perspectives supérieurs aux attentes.

Sur le front politique, les dirigeants européens se retrouvent mercredi soir pour prendre acte de l'échec des négociations sur le Brexit. "Alors que les négociations sur le Brexit achoppent, une fois de plus, sur la question de la frontière irlandaise, le temps passe... et les marchés s'inquiètent de plus en plus [...] il faudra certainement un sommet de plus avant de faire des progrès significatifs", estime Stéphane Déo, stratégiste à La Banque Postale Asset Management.

