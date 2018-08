Bourse de Paris : Le CAC 40 indécis alors que les tensions commerciales pèsent

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché parisien hésite à prendre une direction claire, les investisseurs continuant de faire preuve de prudence dans un environnement encore dominé par la guerre commerciale. A la mi-séance le CAC 40 s'adjugeait 0,11% à 5.426.75 points tandis que le SBF 120 glane 0,14% à 4.356,3 points.

Les tensions entre Pékin et Washington restent le principal sujet d'actualité pour les investisseurs alors qu'entre en vigueur ce jeudi une vague de droits de douanes de douane sur 16 milliards de dollars de biens chinois importés, désormais taxés à 25%, et accompagné de représailles de même ampleur de la part de Pékin. Si la Chine et les Etats-Unis ont repris le dialogue mercredi, l'optimisme du marché semble s'être quelque peu épuisé. "Les discussions préliminaires qui ont débuté hier à Washington dans l'optique d'une reprise des négociations ne devraient pas donner lieu à énormément de progrès alors que la seconde journée débute, le président américain Donald Trump, compte tenu de ses difficultés politiques actuelles, ne souhaitant probablement pas concéder du terrain", juge Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.

Au niveau des indicateurs, les PMI pour la zone euro, l'Allemagne et la France ont fait état d'une accélération de l'activité du secteur privé en août dans l'union monétaire, de nature à apporter un léger soutien aux indices européens. Du côté des entreprises, CGG recule de 2,5% pâtissant de prises de bénéfices, après avoir progressé de plus de 7% sur l'ensemble des deux précédentes séances, grâce à la hausse des cours du brut. Dans la même logique, Soitec perd 1,4% après avoir bondi de 3,7% mardi. (jmarion@agefi.fr) ed: ACD

Agefi-Dow Jones The financial newswire