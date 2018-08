Bourse de Paris : Le CAC 40 manque de ressort pour un rebond mercredi

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le CAC 40 ne semble pas prêt pour un rebond mercredi, au lendemain d'un nouveau repli lié aux inquiétudes sur le développement de la crise turque. Le CAC 40 devrait démarrer en hausse de 2,5 points, ou 0,05%, selon les contrats à terme d'IG Markets, mais les volumes s'annoncent faibles en ce jour férié où de nombreux investisseurs sont absents. Alors que Wall Street a terminé dans le vert mardi, aidée par les résultats de Home Depot, les Bourse asiatiques ont connu une nouvelle séance difficile. Le Nikkei 225 a cédé 0,7% tandis qu'à Hong Kong, l'indice Hang Seng chute de 1,7%, plombé par les valeurs technologiques avant les résultats du géant Tencent. Sur le marché des changes, la livre turque conforte ses gains de la veille, tandis que l'euro recule de 0,1%, à 1,1335 dollar, au plus bas depuis un an. Dans l'actualité des entreprises, le groupe aéroportuaire ADP a annoncé mardi soir un léger ralentissement de la hausse du trafic passagers dans ses aéroports franciliens, à 3,7% en juillet sur un an, après un mois de juin porté par un effet de calendrier favorable. (fschott@agefi.fr) ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire