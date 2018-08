Bourse de Paris : Le CAC 40 monte un peu, toujours aidé par les matières premières

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de Paris s'inscrit dans le vert à la mi-séance mardi, aidée par un regain d'optimisme des investisseurs à la veille de la reprise des discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, dans un marché toujours porté par la hausse des cours des matières premières. Le CAC 40 gagne 0,7%, à 5.416,08 points, et le SBF 120 prend 0,6%, à 4.345,87 points. Mais l'optimisme des investisseurs reste bridé par le fait qu'il est peu probable que ces pourparlers débouchent sur une trêve et par les inquiétudes persistantes sur la Turquie. Du côté des entreprises, les valeurs des secteurs minier et parapétrolier continuent te tirer parti de la hausse des cours des matières premières. Vallourec prend 2,3%, Eramet 2,2%, et TechnipFMC 1,6%. (adore@agefi.fr)

