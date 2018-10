Bourse de Paris : Le CAC 40 perd près de 2%, les taux américains continuant d'inquiéter

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché parisien a poursuivi son repli jeudi, la remontée des taux d'intérêt continuant d'inquiéter les investisseurs sur fond de normalisation de la politique monétaire des banques centrales. Après avoir perdu 2,1% mercredi, le CAC 40 a cédé 1,9%, à 5.106,37 points, et le SBF 120 1,8% à 4.082,96 points. Alors que le Fonds monétaire international a abaissé il y a deux jours ses prévisions de croissance mondiale, les valeurs cycliques ont encore été malmenées, à l'image d'Air France-KLM (-5,8%), CGG (-5,9%) ou encore Nexans (-3,7%). Du côté des hausses, peu nombreuses, Ingenico a tiré son épingle du jeu en gagnant 7,8%, soit la plus forte hausse du SBF 120. Natixis, dont l'action a chuté de 4,6%, a confirmé mener des discussions préliminaires en vue d'un éventuel rapprochement avec le spécialiste des solutions de paiement. Ubisoft a grimpé de 3,5%, soutenu par les commentaires de Midcap Partners, qui voit "un excellent point d'entrée" dans la récente baisse de l'éditeur de jeux vidéo. Thales (-1,5%) et Gemalto (-0,4%) ont reporté au premier trimestre 2019 le délai pour finaliser leur union, en raison de discussions avec certaines autorités de la concurrence portant sur "des mesures correctives". (fberthon@agefi.fr) ed: ECH

