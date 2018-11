Bourse de Paris : Le CAC 40 porté par l'espoir d'un apaisement de la guerre commerciale

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché parisien progresse nettement vendredi à mi-séance, porté par les espoirs de réchauffement des relations commerciales entre Pékin et Washington, après que Donald Trump a publié un tweet où il déclare avoir eu une longue et "très bonne" discussion avec son homologue chinois, Xi Jinping, portant notamment sur le thème du commerce. Le CAC 40 gagne 1,47% à 5.160,33 points et le SBF 120 prend 1,50% à 4.133,58 points.

Les valeurs automobiles en profitent tout particulièrement. Valeo bondit de 8,7%, Plastic Omnium de 8,5%, Faurecia de 8,2%, Michelin de 3,4% tandis que Peugeot progresse de 3,3% et Renault de 2,8%. Le secteur est l'un de ceux qui ont payé le plus lourd tribut causé par l'intensification des tensions géopolitiques et la guerre douanière que se livrent la Chine et les Etats-Unis.

La perspective d'un apaisement des tensions sino-américaines permet également au secteur du luxe de poursuivre son rebond. Kering grimpe de 5,9% à 423 euros, tandis que LVMH s'apprécie de 3,2% à 278,6 euros.

L'action ArcelorMittal gagne 4,4%, à 23,20 euros, après que le groupe a reçu une offre de Liberty House pour les derniers actifs de son plan de cessions liées au rachat, finalisé jeudi, du groupe italien Ilva, dont l'aciérie de Tarente est l'une des plus grandes d'Europe.

