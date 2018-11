Bourse de Paris : Le CAC 40 poursuit son rebond de la veille avec le reste de l'Europe

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'indice vedette de la cote parisienne poursuit sur sa lancée de la veille (+2,3%) et progresse de 0,31% jeudi à 12 heures 30, à 5.109 points. Le volume des échanges est toutefois peu étoffé en ce jour de la Toussaint, férié dans plusieurs pays européens dont la France.

Mais si la tendance haussière, également perceptible dans le reste de l'Europe, venait à persister jusqu'à la clôture, le CAC 40 pourrait terminer sa première séance au-dessus du seuil des 5.100 points pour la première fois depuis le 18 octobre dernier.

Cela dépendra en grande partie des annonces concernant la politique monétaire de la Banque d'Angleterre, dont la décision sur les taux d'intérêt est attendue à 13h00, heure française. La conférence de presse de son gouverneur, Mark Carney, est programmée à 13h30.

Les investisseurs prêteront également attention aux indices de l'activité manufacturière du Royaume-Uni et des États-Unis.

Du côté des valeurs, les actions des constructeurs et équipementiers automobiles, particulièrement attaquées ces dernières semaines, se reprennent. Faurecia gagne 2,3%, Renault 1,2% et Michelin 0,4%.

Vivendi progresse de 1,5% alors que sa filiale Canal+ vient d'acquérir les droits télévisuels exclusifs de la Premier League anglaise de football.

ArcelorMittal grappille 0,4% malgré la baisse de son bénéfice net au troisième trimestre, ressorti à 899 millions de dollars, contre 1,21 milliard un an plus tôt. La performance du groupe a été pénalisée par une diminution des expéditions d'acier et par des effets de change négatifs.

Sanofi avance de 1% à 79,60 euros suite à l'annonce de la signature d'un accord avec Denali Therapeutics dans le développement de médicaments pour le traitement de maladies neurologiques et inflammatoires, qui prévoit jusqu'à 1 milliard de dollars de paiements. Credit Suisse a, par ailleurs, relevé jeudi son objectif de cours sur Sanofi à 82 euros, au lieu de 80 euros précédemment.

Air France-KLM décolle de 5,1% à 9 euros signant la plus forte hausse du SBF 120, alors que UBS, à l'achat sur le titre, a relevé son objectif de cours de 10 à 11 euros. HSBC perçoit plusieurs motifs de satisfaction dans les résultats du troisième trimestre de la société franco-néerlandaise, avec notamment des réductions de coûts qui ont dépassé ses attentes et des hausses de recettes unitaires "impressionnantes" sur ces lignes en dehors de la France et de l'Amérique latine.

JCDecaux s'adjuge 3,2% à 30 euros après que Berenberg a rehaussé son objectif de cours de 32 à 36 euros sur l'action du numéro un mondial de l'affichage publicitaire, prenant désormais en considération l'apport de la société australienne APN Outdoor dans les comptes du groupe familial.

En revanche, l'action Total recule de 1,7% et signe le plus fort repli de l'indice CAC 40 en réaction à la baisse des cours du pétrole et des résultats décevants dévoilés par le groupe pétrolier anglo-néerlandais Royal Dutch Shell.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones

