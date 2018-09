Bourse de Paris : Le CAC 40 recule encore en attendant une éclaircie sur le front commercial

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché parisien évolue en forte baisse mercredi à la mi-journée, pour la deuxième séance consécutive, toujours lesté par les inquiétudes liées à la situation économique de plusieurs pays émergents et aux tensions commerciales.

Les investisseurs continuent de scruter l'évolution de la situation économique en Argentine et en Turquie, et attendent la reprise, prévue ce jour, des négociations commerciales entre les Etats-Unis et le Canada sur l'accord de libre-échange nord-américain (Alena).

Vers 12h45 le CAC 40 cède 0,9%, à 5.296,15 points tandis que le SBF 120 recule de 0,8%, à 4.256,23 points.

Du côté des entreprises, BioMérieux a relevé ses objectifs pour 2018 après avoir annoncé des résultats en hausse au premier semestre. Le titre bondit de 7,9%.

Sanofi lâche 0,6%. Le groupe a accepté de payer 25 millions de dollars afin de clore une enquête de l'autorité boursière américaine (SEC) pour violation de la loi américaine anti-corruption dans ses filiales au Kazakhstan et au Moyen-Orient.

DBV Technologies a fait part mercredi de résultats positifs dans le cadre d'une étude de phase 1 évaluant l'intérêt potentiel de sa technologie Viaskin, à base d'un patch cutané, pour pratiquer le rappel vaccinal contre la coqueluche. Le titre abandonne 2,2%.

Le réassureur Scor s'est dit en bonne voie pour atteindre les objectifs de son plan stratégique, qu'il a confirmés à l'occasion de la tenue d'une journée investisseurs mercredi. Le titre recule de 1,9% au lendemain d'un bond de 9,5% lié à des rumeurs de rachat.

Edenred cède 0,2% après avoir annoncé la signature d'un accord exclusif avec Itaú Unibanco, la deuxième banque du Brésil, pour la distribution d'avantages aux salariés dans le pays.

-François Schott, Agefi-Dow Jones

