Bourse de Paris : Le CAC 40 réduit son recul après l'emploi américain

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le CAC 40 réduit nettement son recul après la publication du rapport sur l'emploi américain non agricole pour le mois d'octobre, vendredi. A 14h55, l'indice parisien cédait 0,4%, à 4.961 points, alors qu'il perdait près de 1% peu avant la parution de ce rapport. En octobre, l'économie américaine a créé 638.000 emplois nets et le taux de chômage s'est inscrit à 6,9%. Les économistes sondés par le Wall Street Journal anticipaient 530.000 créations de postes et un taux de chômage de 7,7%. (jmarion@agefi.fr) ed : LBO

November 06, 2020 08:59 ET (13:59 GMT)