Bourse de Paris : Le CAC 40 retombe sous les 5.100 points, Bouygues et Michelin en chute libre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La brève incursion du marché parisien en territoire positif en début de séance a tourné court. Le CAC 40 retombe vendredi sous les 5.100 points. A mi-séance, l'indice phare cède 0,95% à 5.068,70 points, tandis que le SBF 120 perd 1,01% à 4.062,92 points.

Le sentiment du marché est notamment plombé par la croissance chinoise, ressortie à 6,5% au troisième trimestre en rythme annualisé, son plus bas niveau depuis 2009. Un chiffre qui "fait apparaître une tendance au ralentissement [...] après +6,7% au deuxième trimestre et +6,8% au premier trimestre", note Hervé Goulletquer, stratégiste à La Banque Postale Asset Management.

En Europe, les craintes portent sur l'Italie, alors que la Commission européenne a envoyé une lettre officielle à Rome dénonçant "une déviation sans précédent" du budget italien.

Sur le front des valeurs, Bouygues dévisse de 10% à 32,8 euros, plus forte baisse du CAC 40, après avoir révisé ses perspectives annuelles dans la construction. Michelin chute de 8% après avoir fait état d'une diminution des volumes de ventes en Europe et en Chine au troisième trimestre et table sur un nouveau repli au quatrième.

Sur le SBF 120, FNAC Darty s'envole de 9,3% : le distributeur a publié un chiffre d'affaires rassurant alors qu'il avait récemment pâti en Bourse des difficultés du groupe allemand Ceconomy, qui contrôle 24% de son capital.

Sopra Steria plonge de 24,3% à la suite de la révision en baisse de ses objectifs 2018, en raison de difficultés rencontrées par son activité de logiciels bancaires Sopra Banking Software (SBS).

