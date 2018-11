Bourse de Paris : Le CAC 40 s'apprête à rebondir après les turbulences autour du Brexit

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'indice vedette de la Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse vendredi, dans le sillage du rebond de Wall Street et au lendemain d'une séance laborieuse (-0,7%), marquée par la démission de quatre ministres britanniques hostiles au projet d'accord sur le Brexit. Le CAC 40 devrait avancer d'une vingtaine de points selon les contrats à terme du courtier IG Markets, autour de 5.055 points.

En cette fin de semaine, l'attention des investisseurs se portera sur les chiffres de l'inflation dans la zone euro pour octobre et sur la réunion des ministres des Finances des États membres de l'Union européenne.

Du côté des entreprises, la Bourse prendra la mesure des dernières publications financières. Pour les neuf premiers mois de 2018, CNP Assurances a dévoilé vendredi des résultats parfaitement en ligne avec les attentes des analystes. Jeudi, Vivendi a dévoilé un chiffre d'affaires en croissance de 5,5% au troisième trimestre, porté par sa principale division UMG, dont le conglomérat a lancé le processus d'ouverture du capital. Vallourec a annoncé jeudi s'attendre à une progression plus marquée de son résultat brut d'exploitation au quatrième trimestre, après avoir publié un Ebitda de 43 millions d'euros au troisième trimestre, contre 9 millions un an plus tôt.

En outre, la biotech DBV Technologies a nommé vendredi Daniel Tassé au poste de directeur général. CFM international, coentreprise détenue à parité par Safran et General Electric, a annoncé avoir remporté deux contrats d'une valeur totale de plus de 2 milliards de dollars. Jeudi, GTT a reçu une commande de la part du coréen HHI et Elior a annoncé l'acquisition d'Alfed Conciergerie, un service de conciergerie digitale.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: LBO

