Bourse de Paris : Le CAC 40 s'apprête à rebondir après son plongeon de lundi

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Après avoir accusé lundi une baisse de 8,4%, jamais vue depuis octobre 2008, le CAC 40 devrait rebondir mardi à l'ouverture, les investisseurs accueillant favorablement la perspective de nouvelles baisses d'impôts aux Etats-Unis et d'autres mesures dans le monde pour contrer l'impact économique du coronavirus.

Vers 8h30, le contrat à terme sur l'indice vedette de la Bourse de Paris s'adjuge une soixantaine de points, ou 1,3%, selon les données du courtier IG Markets.

Aux Etats-Unis, le président Donald Trump a déclaré que son gouvernement discuterait avec le Congrès de plusieurs mesures pour atténuer l'impact économique du coronavirus, y compris une éventuelle réduction des charges sociales.

Sur le front de l'épidémie, l'Italie a étendu lundi soir ses mesures de confinement à l'ensemble du pays. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti lundi que la menace d'une pandémie était devenue très réelle. L'épidémie a atteint un nouveau stade au niveau mondial lundi, les cas confirmés hors de Chine ayant triplé au cours de la semaine dernière.

Les grandes places boursières asiatiques ont toutes rebondi. A Tokyo, le Nikkei 225 a clôturé en hausse de 0,9%, tandis que l'indice Hang Seng gagne 1,7% en fin de séance à Hong Kong. Le Shanghai Composite chinois a progressé de 1,8%.

Du côté des entreprises, les valeurs pétrolières et parapétrolières seront particulièrement scrutées. Emportées par l'effondrement des cours du pétrole, les actions CGG, TechnipFMC et Vallourec ont abandonné respectivement 37,5%, 23,3% et 21,6% lundi. La remontée des prix de l'or noir mardi pourrait aider ces titres à reprendre de la hauteur.

CGG a par ailleurs annoncé mardi disposer d'un carnet de commandes de 537 millions de dollars à fin février, en hausse de 34% sur un an, et TechnipFMC a indiqué avoir remporté auprès de BP un contrat significatif pour le développement d'un champ en Angola.

Parmi les principales victimes de l'épidémie de coronavirus à la Bourse de Paris, Air France-KLM a annoncé mardi prévoir des baisses supplémentaires de ses capacités en mars, après avoir accusé un recul de 0,7% de son trafic de passagers en février.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones

