Bourse de Paris : Le CAC 40 se reprend, TechnipFMC et Teleperformance se distinguent

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Au lendemain d'une chute de près de 2%, le marché parisien récupère une partie du terrain perdu, aidé par des espoirs d'une réouverture du dialogue entre les Etats-Unis et la Chine. Vers 12h00, le CAC 40 gagne 0,52% à 5.332,91 points et le SBF 120 monte de 0,49% à 4.279,52 points. Mercredi, les inquiétudes sur la vigueur de la croissance économique en Chine et les craintes que les difficultés de l'économie turque se propagent à d'autres pays émergents avaient lourdement pesé sur les marchés mondiaux.

L'annonce par le Qatar d'investissements de 15 milliards de dollars en Turquie a quelque peu soulagé les investisseurs, permettant à la livre de rebondir pour une troisième séance d'affilée. En l'absence d'actualité marquante, les avis des analystes viennent animer le palmarès.

JCDecaux décolle de 8,7% après le relèvement à l'achat de la recommandation de Berenberg, qui considère que l'intérêt de Google pour l'affichage extérieur est plutôt positive pour le groupe français, dont l'assise mondiale en fait un partenaire tout désigné plutôt qu'un concurrent de la firme californienne. TechnipFMC gagne 2% après le relèvement de l'avis de Jefferies, ce qui profite également à CGG dans un contexte de rebond des cours pétroliers. De son côté Teleperformance résiste (+0,19%) à l'abaissement du conseil de Credit Suisse.

Par ailleurs, Lagardère (+0,45%) a annoncé mercredi l'acquisition du spécialiste américain de la restauration dans les aéroports Hojeij Branded Foods pour 330 millions de dollars, qui lui permettra de devenir le troisième distributeur alimentaire dans les transports en Amérique du Nord. Air France-KLM (+0,49%) pourrait nommer aujourd'hui son nouveau PDG, selon plusieurs sources de presse. La candidature du canadien Benjamin Smith déplaît à l'intersyndicale qui y voit la main de Delta Airlines, un des principaux actionnaires d'Air France-KLM, et une menace pour les intérêts de la France.

-Guillaume Bayre, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 93; gbayre@agefi.fr ed: FXS

