Bourse de Paris : Le CAC 40 se stabilise dans un marché prudent

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché parisien peine à trouver une direction mercredi à la mi-journée, les investisseurs optant dans l'ensemble pour la prudence au coeur de la saison des publications d'entreprises et avant une rencontre entre le président américain, Donald Trump, et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, à la Maison-Blanche. Le CAC 40 est quasi stable à 5.435,57 points, et le SBF 120 prend 0,1%, à 4.348,28 points. Les tensions commerciales restent toujours vives mais les investisseurs portent leur attention principalement sur les nombreux résultats semestriels d'entreprises.

Seb mène le SBF 120, gagnant 10,7% après avoir relevé son objectif de ventes pour 2018. TF1, en hausse de 5%, a confirmé ses perspectives pour l'exercice en cours et pour 2019. Elior a publié un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre de son exercice décalé jugé rassurant et prend 3,5%. Eramet signe la plus forte baisse de la place parisienne, cédant près de 20% après avoir publié des résultats en demi-teinte et s'être montré prudent sur ses perspectives. STMicroelectronics et Dassault Systèmes perdent respectivement 4,1% et 2,9% après leur point semestriel. Une nouvelle salve de publications est attendue mercredi après la clôture, de la part d'Europcar (-1,3%), Korian (+0,3%), SoLocal (+0,6%), Ipsos (+0,1%), Alten (-0,1%), Tarkett (-1,9%), Nexity (+0,8%), Ingenico (+1,3%), Fnac Darty (+2,3%), Eurazeo (+0,1%), Valeo (+0,7%), Unibail-Rodamco-Westfield (+0,4%) et Vallourec (+0,5%). (adore@agefi.fr) ed: LBO

