Bourse de Paris : Le CAC 40 tente de se reprendre mais les investisseurs restent prudents

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché parisien tente de se reprendre jeudi à la mi-journée, après avoir fortement baissé mercredi et terminé à son niveau le plus faible en cinq mois. Le CAC 40 gagne 0,2%, à 5.271,36 points, et le SBF 120 prend 0,2%, à 4.235,40 points. Les investisseurs reprennent leur souffle après les fortes baisses des dernières séances mais la prudence reste de mise dans un contexte d'inquiétudes persistantes liées aux tensions commerciales entre les Etats-Unis et certains de ses principaux partenaires. Les discussions entre les Etats-Unis et le Canada se poursuivent jeudi pour tenter de trouver un accord sur le traité de libre-échange nord-américain (Aléna). En outre, les Etats-Unis pourraient décider dans les jours à venir d'imposer de nouveaux droits de douanes sur des importations chinoises.

Du côté des entreprises françaises, Safran enregistre la plus forte hausse du SBF 120, avec un gain de 6%, porté par de bons résultats semestriels et la révision en nette hausse de ses objectifs pour 2018. A l'autre extrêmité de l'indice, Altran perd 6,7%, malgré la publication de résultats semestriels légèrement supérieurs aux attentes, certains observateurs se disant déçus par le flux de trésorerie et le niveau de la dette du groupe. Sodexo cède 4,5%, après avoir communiqué des objectifs à moyen terme qui ne permettent pas, selon certains analystes, de s'attendre à un redressement rapide du groupe. (adore@agefi.fr) ed: FXS

Agefi-Dow Jones The financial newswire