Bourse de Paris : Le CAC 40 termine à l'équilibre, prudence avant la rencontre Trump-Xi

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché parisien a terminé quasiment stable vendredi alors que s'ouvrait à Buenos Aires un sommet du G20 à fort enjeu. L'indice phare de la place parisienne a reculé de 0,05%, à 5.003,92 points, tandis que le SBF 120 a cédé 0,14%, à 3.991,41 points. La prudence domine également à Wall Street, où le Dow Jones lâche 0,2%.

Les investisseurs espèrent que la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping samedi débouchera sur une trêve dans la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. Mais le président américain continue à souffler le chaud et le froid sur ses intentions.

Du côté des entreprises, Faurecia a chuté de 6,3% après une note d'HSBC qui a abaissé sa recommandation à "alléger" au lieu de "conserver". Les analystes de la banque estiment que l'équipementier devrait pâtir, comme ses concurrents, du ralentissement du marché chinois, et pourrait manquer ses objectifs annuels.

Maison-mère de Faurecia, Peugeot a reculé de 0,4%. Le constructeur a annoncé que son partenaire Toyota rachèterait 100% des parts de leur coentreprise Toyota Peugeot Citroën Automobiles en janvier 2021.

Parmi les hausses, Air Liquide a pris 2,8%. Le spécialiste des gaz industriels viser une réduction de 30% de son intensité carbone sur la période 2015-2025, notamment en limitant ses émissions de dioxyde de carbone ainsi qu'en accroissant ses approvisionnements en électricité renouvelable.

Total a gagné 1,2%. Selon des informations de presse, la Russie pourrait se joindre à l'Arabie Saoudite et réduire sa production de pétrole l'an prochain, afin de soutenir les cours du brut.

Air France-KLM a démenti avoir décidé de fermer Joon, sa compagnie à coûts modérés lancée il y a un an. Le titre a clôturé en hausse de 0,1%.

