Bourse de Paris : Le CAC 40 termine à proximité de l'équilibre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Au terme d'une séance toujours peu animée lundi, le marché parisien a terminé non loin de l'équilibre, après la glissade de 1,6% provoquée vendredi par la chute de la devise turque. A la cloche, le CAC 40 a cédé 0,04% à 5412,32 points, tandis que le SBF 120 a perdu 0,12% à 4336,96 points. Alors que le marché attendait plutôt un relèvement des taux directeurs, la banque centrale turque s'est contentée d'annoncer lundi matin qu'elle fournirait aux banques commerciales toutes les liquidités nécessaires, mais en livres et non en devises étrangères, ce qui n'a logiquement guère aidé la livre à relever la tête. En dehors de ce mouvement sur le marché des changes, alimentant les craintes de contagion aux marchés émergents plus globalement, les investisseurs n'ont guère eu de nouveaux éléments à intégrer. S'agissant des entreprises tricolores, l'approche du 15 août, période traditionnellement creuse, a fortement limité l'actualité. C'est Air France-KLM qui a accusé la plus forte baisse (-4,11%) du SBF 120, alors que le président du SNPL, Philippe Evain, a prévenu dimanche qu'une grève de quinze jours pourrait avoir lieu au sein de la compagnie française si le prochain numéro un d'Air France-KLM ne reprenait pas, une fois nommé, les négociations sur les salaires. Sur le CAC 40, Total a gagné 0,3%. Le groupe a indiqué que le contrat sur le gisement iranien de South Pars suivait son cours, contrairement à ce qu'avait affirmé ce week-end le directeur des investissement de la National Iranian Oil Company avant de revenir sur ses propos. (gbayre@agefi.fr) ed: FXS

Agefi-Dow Jones The financial newswire