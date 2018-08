Bourse de Paris : Le CAC 40 termine en baisse sur fond d'inquiétudes en Europe

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de Paris a mis fin à une série de quatre hausses consécutives jeudi, rattrapée par les inquiétudes sur la Turquie et l'Italie. Le CAC 40 a terminé en baisse de 0,4%, à 5.478,06 points, et le SBF 120 a reculé de 0,4%, à 4.392,86 points.

La livre turque a perdu plus de 10% depuis le début de la semaine, portant sa chute à 44% depuis le début de l'année et faisant craindre une récession malgré les liquidités fournies par la banque centrale turque aux établissements financiers du pays. De son côté, l'Italie souffle le chaud et le froid sur les marchés. Le pays a facilement placé un total de 7,75 milliards d'euros d'obligations souveraines jeudi, mais ses dirigeants continuent à contester les règles européennes en matière budgétaire et d'immigration, faisant grimper les rendements sur le marché secondaire.

Du côté des valeurs, Bouygues a publié un bénéfice net en hausse de 18% au premier semestre, tiré par Bouygues Telecom. Le groupe a confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'année et le titre a terminé en tête du SBF 120, avec une hausse de 4,4%.

A l'opposée, Iliad a cédé 7,1%, de crainte de voir ses résultats grevés par la bonne performance de son concurrent Bouygues en matière de gains d'abonnés dans les activités de téléphonie fixe et mobile.

Air France-KLM s'est également replié de 7,1% après que l'intersyndicale d'Air France eut annoncé qu'elle envisageait un "durcissement" du conflit l'opposant à la direction du groupe de transport aérien sur les rémunérations.

Unibail-Rodamco-Westfield a lâché 4,3%, malgré la confirmation de ses perspectives pour 2018, en raison de l'abaissement par plusieurs analystes de leur objectif de cours.

CNP Assurances a cédé 0,8% après l'annonce de son rapprochement avec La Banque Postale. Cette opération qui devrait se concrétisera au plus tôt fin 2019 vise à créer un "grand pôle financier public au service des territoires", selon le ministre de l'économie Bruno Lemaire. CNP a par ailleurs annoncé mercredi soir la signature d'un accord de distribution exclusif de ses produits au Brésil avec la Caixa Seguridade.

