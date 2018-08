Bourse de Paris : Le CAC 40 termine en hausse après l'emploi américain, le commerce pèse

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de Paris a terminé en hausse vendredi, en dépit de nouvelles tensions commerciales entre Washington et Pékin et d'indicateurs mitigés outre-Atlantique. Le CAC 40 s'est apprécié de 0,3% à 5.478,98 points tandis que le SBF 120 a pris 0,4% à 4.382,67 points.

La Chine s'est dite vendredi prête à imposer de nouveaux droits de douane sur des importations de biens américains représentent 60 milliards de dollars, une réponse à la menace de Washington de relever ses taxes sur 200 milliards de dollars de produits chinois. Le bras de fer commercial se poursuit alors que les derniers indicateurs sur l'économie américaine envoient des signaux mitigés. Les créations d'emplois sont ressorties en-dessous des attentes en juillet aux Etats-Unis mais le taux de chômage a baissé à 3,9%, proche de son plus bas historique. Par ailleurs, l'indice ISM des services a reculé à 55,7 en juillet, contre 59,1 en juin, manquant assez largement le consensus des analystes.

Du côté des entreprises, les banques Crédit Agricole SA et Natixis ont dépassé les attentes des analystes au deuxième trimestre avec un résultat net de 1,44 milliard d'euros pour le premier et de 580 millions pour le second. Elles ont gagné 2,3% et 1,4%, respectivement. Euronext a aussi enregistré une progression de ses résultats au deuxième trimestre, dynamisés par l'intégration de récentes acquisitions. L'action de l'opérateur boursier a néanmoins cédé 2,2% vendredi.

Tarkett a pour sa part pris 5%. La publication des résultats semestriels du groupe la semaine dernière a permis au titre de reprendre pied, après une chute de 35% depuis le début de l'année. La valeur est cependant restée volatile cette semaine.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: ECH

