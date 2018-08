Bourse de Paris : Le CAC 40 termine en hausse, soutenu par Trump et l'Ifo

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché parisien a terminé en hausse lundi, soutenu par un indice Ifo meilleur que prévu en Allemagne et par les espoirs d'un accord commercial entre les Etats-Unis, le Mexique et le Canada. Le CAC 40 s'est adjugé 0,9%, à 5.479,10 points, et le SBF 120 a pris 0,8%, à 4.394,81 points.

Le président américain Donald Trump a annoncé que les Etats-Unis et le Mexique avaient trouvé un "très bon accord commercial", devant servir de base à la révision du traité de libre-échange nord-américain en y associant le Canada. Cette annonce a eu lieu en toute fin de séance européenne.

Du coté des valeurs, Euronext a gagné 4,5% sur un relèvement de recommandation de KBW. Air France-KLM a terminé quasiment stable (-0,04%) alors que l'intersyndicale d'Air France a reporté à jeudi des annonces sur la suite de sa mobilisation. Les syndicats avait précédemment appelé le nouveau directeur général du groupe, Benjamin Smith, nommé il y a deux semaines, à rouvrir au plus vite les négociations sur les salaires.

Total a pris 1%. Le groupe va céder à Shell sa participation dans un terminal de regazéification de gaz naturel liquéfié dans l'ouest de l'Inde. Il a également signé un accord de fourniture de GNL à Shell pour le marché indien et des pays voisins.

Sur le plan macroéconomique, la nette amélioration de la confiance des entreprises allemandes en août signale une croissance économique soutenue, selon l'institut de conjoncture Ifo, qui prévoit une hausse de 0,5% du produit intérieur brut du pays au troisième trimestre par rapport aux trois mois précédents. De son côté, le ministre français de l'Economie, Bruno le Maire, a annoncé que la France ne tiendrait pas son objectif de déficit public en 2018, évoquant un chiffre aux alentours de 2,6% du produit intérieur brut (PIB) au lieu de 2,3%.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire