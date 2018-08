Bourse de Paris : Le CAC 40 termine en légère hausse, porté par l'automobile et le luxe

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché parisien a aligné mardi une troisième séance de hausse consécutive, en ralentissant le pas en fin de séance, tandis que Wall Street campait sur ses sommets au lendemain de l'annonce d'un accord commercial entre les Etats-Unis et le Mexique. Le CAC 40 a clôturé en hausse de 0,11% à 5.484,99 points. L'indice élargi SBF 120 a avancé de 0,09%, à 4.398,95 points.

Lundi, aussi bien les indices européens qu'américains avaient été portés par l'annonce d'un "très bon" accord, pour reprendre les mots de Donald Trump, entre les Etats-Unis et le Mexique après des mois de négociations sur la révision de l'accord de libre-échange nord-américain (Aléna). Paul Ashworth, économiste chez Capital Economics, juge que cet accord constitue une bonne nouvelle car il montre qu'"un compromis est possible" avec l'administration Trump, ce qui "sera bienvenu à la fois en Europe et en Chine". Cependant, aucun signe de désescalade entre Washington et Pékin n'est visible pour le moment et les tensions devraient durer au moins jusqu'aux élections de mi-mandat aux Etats-Unis, estime Naeem Aslam, chez ThinkMarkets.

Pénalisé au cours des derniers mois par les menaces de droits de douane et par les craintes de ralentissement du marché mondial, le secteur automobile a bénéficié d'un sursaut boursier ce mardi, aidé par des changements de recommandations d'analystes. Faurecia s'est adjugé 4,2% grâce à une recommandation d'achat de Kepler Cheuvreux. Renault a pris 2% après un relèvement de recommandation de Credit Suisse à "neutre". Valeo et Peugeot ont suivi le mouvement, s'adjugeant 1,8% et 0,9%, respectivement.

Michelin a gagné 0,4% alors que le groupe a indiqué qu'il sondait les investisseurs en vue d'une émission obligataire à moyen-long terme, destinée à financer les besoins généraux de l'entreprise.

Le secteur du luxe a lui aussi brillé après les résultats supérieurs aux attentes du joaillier américain Tiffany. LVMH a empoché 1,9%, Kering 1,6%.

Tarkett a reculé de 1% après avoir annoncé lundi soir l'acquisition du fabricant de moquette Lexmark Carpet Mills pour un montant non dévoilé.

TechnipFMC s'est apprécié de 0,3% après le gain d'un "grand contrat" - de 500 millions à 1 milliard de dollars - pour construire une usine d'oléfines au Vietnam.

Wendel a cédé 0,4% après la finalisation de la cession de CSP Technologies à AptarGroup. L'opération a généré des liquidités nettes de 342 millions de dollars, a précisé la société d'investissement.

