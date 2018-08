Bourse de Paris : Le CAC 40 termine en net repli, plombé par les matières premières

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de Paris a fini en nette baisse mercredi, alors que les turbulences financières en Turquie ont ravivé un ensemble de craintes sur la croissance mondiale et particulièrement sur les pays émergents. Le CAC 40 a cédé 1,8%, à 5.305,22 points, et le SBF 120 1,7%, à 4.258,26 points. L'ouverture négative de Wall Street et les faibles volumes en ce jour férié ont accentué la pression baissière sur les indices.

Le groupe minier Eramet a signé le plus fort recul du SBF 120 (-7,7%), plombé par la chute des cours des métaux industriels dont le cuivre, à son plus bas niveau depuis 13 mois. Cette baisse est liée aux craintes d'un ralentissement en Chine, premier consommateur de matières premières au monde, qui pourrait pâtir de son bras de fer commercial avec les Etats-Unis. Par ailleurs, la hausse récente du dollar dans le sillage de la crise turque renchérit le coût des importations de matières premières pour les pays consommateurs, et pèse sur la demande.

Le secteur pétrolier s'est également replié, alors qu'un institut américain a dévoilé contre toute attente une hausse des stocks de brut la semaine dernière aux Etats-Unis. Le baril de Brent, qui cédait 2,9%, à 70,37 dollars au moment de la clôture parisienne, a entraîné dans sa chute les principaux fournisseurs de l'industrie tels que CGG (-4,6%), TechnipFMC (-4,5%), et Vallourec (-3,3%).

Le sidérurgistes n'ont pas été épargnés. ArcelorMittal a lâché 4,8%, et Aperam 2,8%. L'imposition par Washington de nouveaux droits de douane sur l'acier turc risque de rediriger une partie de ces exportations vers l'Europe, selon Credit Suisse, qui souligne le manque de catalyseurs à court terme pour le secteur sidérurgique européen.

En réponse aux taxes sur l'acier, la Turquie a fortement augmenté mercredi ses tarifs douaniers pour plusieurs produits américains. La livre turque continue tout de même d'effacer une partie de ses lourdes pertes de la semaine dernière. (fschott@agefi.fr) ed: ACD

Agefi-Dow Jones The financial newswire