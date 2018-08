Bourse de Paris : Le CAC 40 termine en petite hausse dans un marché prudent

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de Paris a terminé en légère hausse mercredi, profitant du début de séance dans le vert de Wall Street pour consolider la tendance dans un marché qui reste hésitant et prudent en raison d'un regain d'inquiétude politique aux Etats-Unis. Le CAC 40 a gagné 0,2%, à 5.420,61 points, et le SBF 120 a pris aussi 0,2%, à 4.350,06 points. Michael Cohen, avocat personnel de Donald Trump pendant la campagne présidentielle, a plaidé coupable de huit chefs d'accusation devant un tribunal de New York. Il a indiqué avoir versé de l'argent à deux femmes pour acheter leur silence, à la demande du candidat élu en 2017 (sans le nommer), et reconnu avoir enfreint la loi sur le financement électoral. Paul Manafort, ex-chef de campagne de Donald Trump, a quant à lui été condamné pour fraude bancaire et fiscale. Par ailleurs, Donald Trump a déclaré mardi lors d'un meeting qu'il avait menacé d'imposer des droits de douane de 25% sur les voitures importées de l'Union européenne. La prudence était également de mise avant la publication des minutes de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) et alors que les négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine ont repris ce mercredi.

Du côté des entreprises, Soitec s'est adjugé 3,7%, au lendemain de l'annonce de la reprise, aux côtés de MBDA, des actifs de la société spécialisée dans la conception de circuits intégrés Dolphin Integration, placée en redressement judiciaire fin juillet dernier. Le secteur parapétrolier est resté bien orienté grâce à la nouvelle hausse des cours du brut. CGG a gagné 3,1%, TechnipFMC 2%, et Vallourec 1%. Les valeurs du secteur des équipements automobiles ont de leur côté souffert dans le sillage de la révision à la baisse des perspectives du fabricant allemand de pneumatiques Continental. Valeo a cédé 4,9%, Faurecia 4,2%, Michelin 4%, et Plastic Omnium 3,7%. (adore@agefi.fr) ed: JXM

Agefi-Dow Jones The financial newswire