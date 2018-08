Bourse de Paris : Le CAC 40 tiré à la hausse par les valeurs liées aux matières premières

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La plus grande partie de la cote parisienne évolue en progression lundi, soutenue par l'espoir d'un début de résolution du conflit commercial opposant Pékin et Washington après que le Wall Street Journal a rapporté que la Chine et les Etats-Unis préparaient une feuille de route pour reprendre le dialogue en vue de résoudre leurs différends commerciaux. A la mi-journée, l'indice phare CAC 40 grimpe de 0,53% à 5373,22 points. L'indice large SBF 120 s'adjuge 0,56% à 4312,01 points. Les marchés restent cependant attentifs aux nouvelles annonces concernant le dossier turc, alors que Moody's et Standard and Poor's ont toutes deux dégradé vendredi soir la note de crédit de la Turquie, soulignant combien la chute de la livre turque complique la situation pour des entreprises turques déjà fortement endettées.

Grâce au redressement des matières premières profite, on retrouve dans le haut du palmarès le producteur de métaux Eramet (+6,7%), le sidérurgiste ArcelorMittal (+3,1%) ou encore les parapétrolières TechnipFMC (+2,5%) et Vallourec (+2,2%). Ubisoft s'invite dans ce classement avec un gain de 3,4%. L'action de l'éditeur vient d'accuser plus de 12% de pertes en un mois, victime de prises de bénéfices après avoir atteint un nouveau pic historique, tandis que le secteur dans son ensemble a pâti d'une récente décision des autorités chinoises de geler l'approbation de licences de jeux vidéos. L'actualité des entreprises reste peu nourrie. Total progresse de 0,9% alors que le ministre iranien du Pétrole a affirmé que le groupe français avait officiellement mis fin à l'accord pour le développement du gisement gazier South Pars. Vinci gagne 0,4% après l'acquisition par sa filiale Eurovia des activités de travaux routiers de l'américain Lane Construction pour 555 millions de dollars. (gbayre@agefi.fr) ed: ACD

Agefi-Dow Jones The financial newswire