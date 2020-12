Bourse de Paris : Le CAC 40 va tenter un rebond après l'accord sur le plan de relance américain

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le CAC 40 va tenter de se redresser mardi, alors que les parlementaires américains ont approuvé un plan de soutien à l'économie d'un montant de quelque 900 milliards de dollars. Mais les investisseurs devraient rester prudents après la découverte au Royaume-Uni d'une nouvelle souche du coronavirus potentiellement plus infectieuse.

Vers 8h30, le contrat à terme sur l'indice vedette de la Bourse de Paris avançait d'une dizaine de points, soit d'environ 0,2%, selon les données du courtier IG Markets.

Aux Etats-Unis, le Congrès a approuvé à une majorité écrasante le nouveau plan de soutien aux ménages et aux entreprises de 900 milliards de dollars sur lequel les négociateurs républicains et démocrates s'étaient entendus dimanche. Le texte de loi doit maintenant être promulgué par le président américain, Donald Trump.

En Asie, les marchés d'actions sont orientés à la baisse. A Tokyo, le Nikkei 225 a clôturé en repli de 1%, tandis que l'indice Hang Seng perdait 0,8% en fin de séance à Hong Kong.

Parmi les membres de l'indice français SBF 120, les valeurs du transport et du tourisme risquent de rester au centre de l'attention des investisseurs. Minés par les craintes provoquées par l'apparition d'une nouvelle souche du coronavirus au Royaume-Uni, les titres Air France-KLM et Accor ont respectivement reculé de 4,2% et 3,1% lundi.

Capgemini a annoncé mardi que Dominique Cerutti, directeur général d'Altran, société appartenant au groupe de services informatiques, quittera ses fonctions le 31 décembre afin de poursuivre d'autres opportunités professionnelles.

EasyJet a annoncé mardi avoir signé un accord avec Airbus portant sur le report d'avions qui devaient être livrés durant les exercices 2022, 2023 et 2024.

Lundi soir, GTT a annoncé avoir reçu une commande de la part des chantiers coréens Hyundai Heavy Industries (HHI) et Hyundai Samho Heavy Industries (HSHI) portant sur la conception des cuves de quatre nouveaux méthaniers.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

December 22, 2020 02:43 ET (07:43 GMT)