Le CAC devrait rebondir à l'ouverture, malgré les craintes liées au variant Delta

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le CAC 40 devrait s'inscrire en hausse jeudi matin après son repli de la veille, en dépit des inquiétudes suscitées par la propagation du variant Delta du Covid-19.

Vers 8h30, le contrat à terme sur l'indice vedette de la Bourse de Paris s'adjugeait une trentaine de points, progressant d'environ 0,5%, selon les données du courtier IG Markets.

Jeudi, les investisseurs surveilleront avec attention la publication des indices PMI du secteur manufacturier dans la zone euro et les principaux pays de la région. Le marché sera également attentif aux chiffres du chômage dans la zone euro et à la réunion ministérielle de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (Opep+). Le discours d'introduction de la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, devant la commission des Affaires économiques et monétaires du Parlement européen, sera tout autant scruté.

En Asie, les principaux indices boursiers évoluent en ordre dispersé. Le Nikkei 225 a plié de 0,3% à Tokyo, tandis que le Shanghai Composite chinois glanait 0,3% en fin de séance.

Du côté des entreprises membres de l'indice SBF 120, Sodexo a relevé jeudi ses perspectives pour le second semestre de son exercice 2020-2021 clos en août prochain, alors que ses revenus ont progressé de 19% en données comparables au troisième trimestre.

STMicroelectronics a annoncé jeudi le lancement à compter de ce jour d'un programme de rachat d'actions pour un montant maximal de 1,04 milliard de dollars, soit environ 878,1 millions d'euros, sur une période de trois ans.

Worldline a annoncé jeudi la signature d'un accord portant sur le rachat de 80% du capital d'Axepta Italie, l'entité d'acquisition commerciale de la banque BNL en Italie. Cette opération est basée sur une valeur d'entreprise d'Axepta de 220 millions d'euros et Worldline prévoit un décaissement de 180 millions d'euros à la clôture de la transaction prévue fin 2021 ou début 2022.

Mercredi soir, Trigano a annoncé que son chiffre d'affaires avait progressé de 131,2% au troisième trimestre de son exercice 2020-2021, l'activité du groupe ayant été portée "par une demande soutenue sur ses principaux marchés" alors qu'elle avait été affectée par la crise sanitaire un an plus tôt.

Areva a accepté de verser 563 millions d'euros à EDF pour clore les litiges au sujet de la cession du concepteur de centrales nucléaires Framatome (ex-Areva NP), ont annoncé les deux groupes mercredi.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones

July 01, 2021 02:32 ET (06:32 GMT)