Bourse de Paris : Le CAC n'y arrive pas

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

Brian S. Wesbury et Robert Stein expliquent en substance que les conditions pour une récession ne sont pas réunies et que les analystes se fourvoient en cherchant à attribuer la consolidation actuelle à une cause précise. "Post hoc ergo propter hoc" : ce n'est pas parce que la correction actuelle intervient après un événement particulier qu'elle lui est forcément imputable. En particulier, le duo trouve un peu ridicule de mettre les remous actuels au passif de la Fed : les anticipations de politique monétaire étaient connues et n'ont pas changé, ou à peine. Les investisseurs parlaient déjà d'apocalypse quand la Fed a annoncé sa première hausse de taux, puis lorsqu'elle a prévenu qu'elle allait commencer à réduire son bilan. Au final, ils ont eu tort, la banque centrale a eu raison et cela ne devrait pas être très différent cette fois. "Le QE n'a jamais fait monter les actions, le supprimer ne les fera pas baisser", selon Wesbury et Stein, qui pensent que la probabilité d'une récession reste faible et que la passe actuelle est un coup de fatigue passager et pas une alerte majeure.Les deux économistes sont conscients que la phase haussière s'achèvera un jour, mais jugent que ce n'est pas pour tout de suite. Ils conseillent aux investisseurs de ne pas se focaliser sur le langage de la Fed mais sur les fondamentaux de l'économie : entreprenariat et bénéfices. Et ils donnent pour finir un conseil avisé sur les réactions de Donald Trump aux décisions de la Fed. Venant de n'importe quel autre Président américain, ces commentaires auraient de quoi inquiéter. "Mais nous savons tous que Trump n'est pas le genre de Président à garder son avis pour lui sur quelque sujet que ce soit. S'il le pense, il le dit", ajoutent les deux économistes. Conclusion ? "Par pitié, considérez ses commentaires sur la Fed dans ce contexte. C'est exactement ce que Jérôme Powell à l'air de faire".Le CAC40 a finalement démarré en baisse de -0,1% à 5 089 points, avant la première grosse livraison de trimestriels de sociétés américaines, avec les poids-lourds Goldman Sachs et Morgan Stanley . Dans le reste du monde, le groupe minier BHP Billiton et la SSII indienne Infosys seront aussi de la partie.Les chiffres de l'emploi britannique seront présentés à 10h30 (consensus taux de chômage 4%), avant à 11h00 une série d'indicateurs européens : la balance commerciale de la zone euro et l'indice ZEW allemand. Aux Etats-Unis, la production industrielle & l'utilisation des capacités (14h30 : consensus +0,2% & 78,2%) précéderont l'étude JOLTS sur les ouvertures de postes (consensus 6,9 millions) et l'indice NAHB du marché immobilier (consensus 68).Il faut 1,15735 USD pour 1 EUR ce matin. L'or noir grappille quelques cents à 71,86 USD pour le brut léger américain WTI et à 81,06 USD pour le Brent de Mer du Nord. L'once d'or est ferme à 1 226 USD.