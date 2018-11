Bourse de Paris : Le CAC rebondit à l'ouverture

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

Les places financières mondiales ont poursuivi hier leur chemin baissier dans un contexte toujours marqué d'aversion au risque. Le chaud et le froid alternent toujours. Ainsi Theresa May est-elle parvenue à faire accepter le texte du projet de Brexit à son gouvernement. Mais il faudra encore le faire passer devant un parlement en proie au chaos dès que le sujet est abordé. Le patron de la Fed, Jerome Powell, a prononcé un discours plein de pragmatisme hier soir, assurant que la décision de freiner l'économie américaine (en jouant sur la hausse des taux) n'a pas encore été prise et que la dynamique actuelle lui convient tout à fait. A la Maison Blanche, l'ambiance serait très tendue en interne, à en croire la presse américaine. Le Président Trump, vexé par l'issue des Midterms, devrait continuer la valse de ses conseillers.. D'un côté, les indicateurs avancés ont positivement réagi à la rumeur selon laquelle les officiels chinois auraient commencé à proposer une série de mesures allant dans le sens de l'apaisement avec Washington, en amont de la rencontre Trump / Xi en fin de mois en marge du G20. Ces concessions n'iraient pas aussi loin que ce que l'administration américaine souhaite obtenir, mais le dialogue semble avoir repris. De l'autre, les Démocrates ont indiqué que le projet de traité commercial avec le Mexique et le Canada devra être remanié pour être validé par la nouvelle majorité, alors qu'il devait être signé lors de ce même sommet du G20.En Europe, les publications d'entreprises ne sont pas terminées puisqu'arrivent aujourd'hui Henkel Bouygues ou Vallourec . Aux Etats-Unis non plus, avec Wal-Mart Nvidia et Applied Materials . Le CAC40 progressait de 0,4% à 5 091 points peu après l'ouverture.Les ventes de détail britanniques (10h30, consensus +0,1%) et la balance commerciale de la zone euro (11h00) sont au programme ce matin. Aux Etats-Unis, il sera aussi question de ventes de détail (14h30, consensus +0,6%), de l'indice Philly Fed (14h30, consensus 20,7), de l'indice Empire State (14h30, consensus 19,3), des inscriptions hebdomadaires au chômage (14h30, consensus 216 000) et des prix à l'import (14h30, consensus +0,1%). A 16h00, place aux stocks des entreprises (consensus +0,3%) avant à 17h00 les stocks pétroliers hebdomadaires. Plusieurs interventions de membres de la Fed sont programmées dont celle de Jerome Powell à 17h30 lors d'une conférence à la Fed de Dallas.L'euro est remonté à 1,13359 USD et l'once d'or à 1 211 USD. Même trajectoire pour le pétrole avec un baril de WTI à 55,94 USD et un baril de Brent à 65,84 USD. Le rendement de l'obligation d'Etat américaine à 10 ans est stable à 3,125%.