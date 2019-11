Bourse de Paris : Le CAC40 à 3% des 6000 points

Les marchés actions ont poursuivi hier leur ascension, en surfant sur les commentaires optimistes qui ont fusé çà et là d'officiels chinois et américains au sujet des négociations commerciales entre les deux pays. La Maison Blanche, nous l'avons déjà écrit, a nettement assoupli sa position vis-à-vis de Pékin par rapport à la fermeté initialement affichée. Et quand Donald Trump affirme que la Chine a désespérément besoin d'un accord, l'affirmation vaut aussi pour lui : un compromis lui permettra de retrouver son image de vainqueur, mise à mal par la procédure d'Impeachment en préparation, et de prolonger la phase de croissance.

Dans ce contexte, il n'est pas étonnant que de nouvelles rumeurs fuitent. Le Financial Times révèle par exemple ce matin que l'administration américaine discuterait de la possibilité de supprimer certains droits de douane, en particulier ceux visant des produits de grande consommation. Une souplesse inimaginable il y a encore six mois. Et sans doute pas totalement étrangère à l'approche des fêtes de fin d'année. Un signe de bonne volonté en réaction aux déclarations chinoises laissant penser que l'accord dit "de phase 1" est sur de bons rails et qu'il pourrait être entériné avant la fin du mois.

Pendant ce temps, Christine Lagarde a prononcé hier soir son premier discours en tant que patronne de la BCE, mais sans donner d'indications sur sa ligne directrice. Washington va sortir de l'accord de Paris sur le climat, sans surprise. Au Royaume-Uni, la campagne électorale bat son plein. Enfin, la Chine a inauguré la seconde édition de la Foire aux importations de Shanghai, où se croisent notamment dirigeants d'entreprises et chefs d'Etat (dont Emmanuel Macron).

Quant aux marchés, ils regardent encore vers le haut en préouverture. Le CAC40, qui a clôturé à 5824 points hier, lorgne désormais les 5900 points et le cap symbolique des 6000.

Les temps forts économiques du jour

Les prix à la production en zone euro (11h00) seront suivis d'une série d'indicateurs américains, dont la balance commerciale (14h30), l'indice PMI des services (15h45), l'ISM des services (16h00) et l'enquête JOLTS sur les ouvertures de postes. Ce matin, l'indice PMI Caixin des services chinois a déçu, à 51,10 points. La Banque d'Australie a laissé son principal taux directeur inchangé à 0,75%.

L'euro se négocie 1,1124 USD, tandis que l'once d'or a reculé à 1505 USD. Le pétrole consolide après être remonté hier, à 62,11 USD pour le Brent et à 56,47 USD pour le WTI. Le rendement du T-Bond remonte à 1,8% sur 10 ans.

Les principaux changements de recommandations

Aareal : HSBC passe d'acheter à conserver en visant 32 EUR.

ArgenX : Credit Suisse démarre le suivi à neutre en visant 137 USD.

Babcock : Barclays démarre le suivi à souspondérer en visant 470 GBp.

Carlsberg : AlphaValue passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours relevé de 973 à 1047 DKK.

Daimler : Société Générale passe de conserver à vendre.

Dixons Carphone : RBC passe de surperformance à performance sectorielle en visant 135 GBp.

Hunting : Goldman Sachs passe de neutre à vendre en visant 385 GBp.

John Wood : Goldman Sachs passe de vendre à neutre en visant 445 GBp.

Micro Focus : Goldman Sachs passe de vendre à neutre en visant 1000 GBp.

Next : RBC passe de surperformance à performance sectorielle en visant 6800 GBp.

Ryanair : HSBC passe de vendre à conserver en visant 12,25 EUR.

Safran : Nord/LB passe de conserver à acheter en visant 160 EUR.

Smurfit Kappa : Vertical Research passe d'acheter à conserver en visant 32 EUR.

L’actualité des sociétés

Air France-KLM tient aujourd'hui une réunion investisseurs très attendue, qui donne l'occasion au transporteur de dévoiler ses objectifs de moyen terme. Il s'agit d'une marge opérationnelle de 7 à 8% et d'un cash-flow libre d’exploitation ajusté "positif", sans mention chiffrée. La compagnie vise aussi un ratio dette nette sur EBITDA d’environ 1,5 fois, et estime qu'elle sera en mesure de renouer avec la distribution de dividendes. ArcelorMittal renonce à racheter Ilva, après les voltes-faces gouvernementales italiennes. Le conseil d'administration de Safran a désigné un interne, Olivier Andries, comme futur directeur général. Selon Bloomberg, le hedge fund américain Anchorage Capital aurait souscrit une grosse tranche du refinancement de Casino. L'actionnaire de référence d'Ipsen, Mayroy (56,4% du capital), va se scinder, mais cela n'aura pas d'impact à court terme sur le laboratoire. Saint-Gobain a vendu sa division GlassSolutions aux Pays-Bas. La FDA approuve la version quadrivalente du vaccin antigrippal Fluzone High Dose de Sanofi chez l'adulte à partir de 65 ans. Poxel a signé un emprunt obligataire de 30 M€ avec IPF Partners, qui devrait permettre au laboratoire de gonfler sa trésorerie à 35 M€ en fin d'année. Teleperformance a relevé la prévision de croissance de son chiffre d'affaires 2019. Rubis va racheter la société kényane de distribution de produits pétroliers Gulf Energy Holdings. Le tribunal de commerce de Paris constate la sortie du plan de sauvegarde de Groupe Partouche. Sword acquiert DataCo au Royaume-Uni Exel Industries crée "EXXACT Robotics", une entité spécialisée dans les technologies d’agriculture de précision. Geci International modifie son contrat de financement avec Yorkville Advisors. Gaussin étend son contrat avec ST Engineering Land. La Française de l'Energie reçoit une subvention FEDER de 2,8 M€. Digigram boucle la levée de fonds de Digigram Digital. Metabolic Explorer estime être en phase avec le planning de développement de METEX Noovista. Eurobio Scientific signe un contrat pour le développement de tests propriétaires en Biologie Moléculaire. Dalet finalise l'acquisition de l'activité flex media platform d'ooyala et lève des fonds en conséquence. Vicat, Vilmorin, Bonduelle, Solutions 30, Visiativ, Cast, Generix, PCAS ont publié leurs comptes.

Uber souffre post-séance après des résultats décevants, tandis que Marriott International recule aussi, mais dans une moindre proportion, après des chiffres mi-figue, mi-raisin. Le CEO de Vale aurait ignoré un message anonyme concernant l'état des barrages du groupe au Brésil, avant que l'un d'entre eux ne cède et n'entraîne une catastrophe mortelle. Après le départ de son CEO, McDonald's perd aussi son responsable des ressources humaines. Under Armour a perdu près de 19% hier en bourse, après l'annonce d'une enquête fiscale. Samsung va fermer une unité de recherche sur les processeurs aux États-Unis. Xerox va céder une part dans sa coentreprise à Fujifilm pour 2,2 Mds$. Evonik réduit ses prévisions.

Ça publie. Intesa Sanpaolo, Telefonica, Vonovia, Endesa, Coloplast, Evonik, Orpea en Europe et Fidelity National, Becton, Allergan, Softbank et Emerson Electric ailleurs.