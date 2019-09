Bourse de Paris : Le CAC40 à l'assaut des 5600 points

Le mauvais indicateur pour l'industrie américaine publié mardi a vite été oublié, noyé sous une série d'autres données macroéconomiques plus porteuses pour les Etats-Unis. Comme dans le même temps Pékin et Washington ont repris le dialogue sur leur bras de fer commercial, tout concourrait à une poursuite de la revalorisation des indices. A Wall Street, l'indice large S&P500 est revenu à moins de 2% de son record historique du 26 juillet dernier. La dernière séance de la semaine va se dérouler dans un climat plutôt détendu, avec deux temps forts : la publication des données sur l'emploi aux Etats-Unis en août et un discours de Jerome Powell, le président de la Fed, lors d'un événement organisé à Zurich à l'heure où les marchés européens seront déjà clos (18h30).



Au Royaume-Uni, Boris Johnson n'est pas homme à jeter l'éponge malgré les cuisants échecs qu'il a accumulés cette semaine. Voilà qui promet de nouvelles passes d'armes dans les jours à venir, alors que l'horloge tourne avant la date officielle du Brexit, le 31 octobre. Mais est-elle encore d'actualité ?



Les places asiatiques terminent leur semaine boursière dans le calme et dans le vert. Les indicateurs avancés européens sont proches de l'équilibre avec un léger biais haussier à l'heure où ces lignes sont écrites.



Les temps forts économiques du jour



La production industrielle allemande et la balance commerciale française (8h45) précéderont la dernière estimation du PIB et de l'emploi dans la zone euro (11h00). Aux États-Unis, ce sont les statistiques mensuelles sur l'emploi qui monopoliseront l'attention en début d'après-midi (14h30), mais tous les regards se tourneront vers une allocution du patron de la Fed, Jerome Powell, à 18h30, pour tenter d'y déceler les intentions de la banque centrale en matière d'évolution des taux d'intérêt.



L'euro est remonté à 1,1035 USD. L'once d'or a perdu des plumes dans le rebond des actions, à 1514 USD ce matin. Le rebond du pétrole se poursuit, avec un Brent à 61 USD et un WTI à 56,41 USD. Le 10 ans américain poursuit sa hausse à 1,574%. Le Bitcoin progresse à 10 680 USD.



Les principaux changements de recommandations



Boliden : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer en visant 232 SEK.

CRH : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 34 à 33 EUR.

Diageo : Société Générale démarre le suivi à la vente avec un objectif de cours de 3280 GBp.

Dunelm : HSBC passe d'alléger à conserver en visant 800 GBp.

Glanbia : Jefferies passe de conserver à acheter malgré un objectif de cours ajusté de 15,30 à 13,50 EUR.

ITV : Liberum reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 145 à 180 GBp.

LafargeHolcim : HSBC revalorise de 44 à 50 CHF.

Lonza : Morgan Stanley démarre le suivi à surpondérer en visant 405 CHF.

Nordex : Bank of America Merrill Lynch démarre le suivi à sousperformance en visant 7,50 EUR.

Pirelli : Deutsche Bank passe de conserver à acheter en visant 6,50 EUR.

Safran : J.P. Morgan passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 128 à 156 EUR. Goldman Sachs reste neutre, avec un objectif de cours relevé de 143 à 154 EUR.

Scor : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours ajusté de 38,20 à 38 EUR.

Sodexo : Barclays passe de pondération en ligne à souspondérer.

Temenos : UBS reste à la vente avec un objectif de cours relevé de 103 à 108 CHF.