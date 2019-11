Bourse de Paris : Le CAC40 a poursuivi son ascension en octobre

Dressons d'abord un bilan de la cote française. Le CAC 40 a gagné 0,9% en octobre, avec pour seule progression à deux chiffres le dossier STMicroelectronics, porté par de bons résultats et les chiffres robustes de ses clients, notamment dans l'univers du smartphone. Kering n'a pas à rougir non plus, avec un gain de 9%, alimenté par des trimestriels plus dynamiques que prévu, qui ont prouvé, après LVMH et Hermès, que le luxe français est vraiment une classe à part. Airbus complète le podium avec une hausse de 7,7%, sans doute aidée par les déboires du grand rival Boeing et malgré des prévisions 2019 légèrement révisées. Atos, Legrand et Michelin suivent sur des hausses de 5 à 7,5%.

A la baisse, les mauvais résultats de TechnipFMC ont fait chuter le titre de plus de 19%, tandis que les ambitions révisées en baisse de Thales lui ont valu un cinglant -16,5%. Publicis et Renault ont perdu plus de 13% à cause de résultats franchement décevants. Même cause et sanction de 8% pour Danone. Depuis le 1er janvier, le CAC40 a gagné 21%, soit quelque 1000 points.

Les investisseurs attendent aujourd'hui les statistiques américaines mensuelles sur l'emploi, qui pourraient être biaisées par le conflit social dur qui a eu lieu chez General Motors en octobre. Ils prendront aussi connaissance d'une nouvelle salve de résultats trimestriels aux Etats-Unis principalement.

L'actualité politique est dominée par la décision des Démocrates de franchir une nouvelle étape vers une procédure d'Impeachment de Donald Trump, après un vote formel à la Chambre des représentants, qui a ravivé le clivage avec les Républicains. Le Président américain se défend avec sa sémantique-choc habituelle, en s'estimant victime d'un coup d'Etat. Le vote de jeudi devrait donner une nouvelle résonance à l'affaire en rendant publics certains pans de la procédure. En parallèle, Donald Trump en a profité pour donner des conseils à la classe politique et aux électeurs britanniques, en accablant Jeremy Corbyn et en critiquant le projet de Brexit de Boris Johnson, qui, de son point de vue, ne rompt pas suffisamment les ponts avec l'UE.

Les indicateurs avancés sont haussiers ce matin.

Les temps forts économiques du jour

Premier vendredi du mois oblige, le Département américain du travail publiera à 13h30 les statistiques du mois écoulé pour l'emploi aux Etats-Unis, soit principalement l'évolution des postes, le salaire horaire et le taux de chômage. Les investisseurs prendront aussi connaissance de l'ISM manufacturier final (14h45) et des dépenses de construction (15h00) aux Etats-Unis. Ce matin, l'indice manufacturier PMI Caixin chinois est ressorti en zone d'expansion, au-dessus des attentes, à 51,7 points.

L'euro est stable à 1,11645 USD. L'once d'or consolide après ses gains de la veille, à 1510 USD. Le pétrole reprend du terrain, à 54,40 USD pour le WTI et à 59 USD pour le Brent. Le T-Bond 10 ans affiche un rendement de 1,698%. Le Bitcoin perd 0,5% à 9116 USD.

Les principaux changements de recommandations

Airbus : DZ Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 133 127 EUR.

Air France-KLM : HSBC reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 12 à 12,50 EUR.

Amundi : Barclays reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 57 à 59 EUR.

Bayer : Liberum reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 87 à 89 EUR.

Continental : Citi passe de neutre à achat en visant 141 EUR.

Euronext : Citi passe de neutre à achat.

GrandVision : Berenberg passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours ajusté de 25 à 28 EUR.

Orange Belgium : J.P. Morgan passe de neutre à surpondérer en visant 24 EUR.

Peugeot : MainFirst passe de neutre à surperformance en visant 30,50 EUR.

Qiagen : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 31 à 28 EUR.

Siemens Gamesa : CaixaBank passe de sousperformance à neutre en visant 16,25 EUR.

Straumann : Credit Suisse reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 990 à 1030 CHF.

Suez : J.P. Morgan passe de surpondérer à neutre en visant 13,50 EUR.

Tenaris : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 14 à 13 EUR.

Vesuvius : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 690 à 605 GBp.

Vifor Pharma : Commerzbank démarre le suivi à l'achat en visant 195 CHF.

Zalando : DZ Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 41 à 39 EUR.

L’actualité des sociétés

Les immatriculations de véhicules neufs ont progressé de 8,7% en octobre en France, selon le CCFA, réduisant à 0,3% la contraction sur 10 mois. Le président de Renault, Jean-Dominique Senard, a estimé sur NHK que l'Alliance avec Nissan et Mitsubishi peut se passer de Fiat Chrysler, qui devrait tomber dans le giron de Peugeot, alors que des discussions de fusion avec l'Italien avait échoué durant l'été. Alstom va tester aux Pays-Bas, notamment avec l'appui d'Engie, Coradia iLint, le premier train de passagers à hydrogène au monde, au cours du premier trimestre 2020 sur la ligne Groningen-Leeuwarden à une vitesse maximale de 140 km/h. Elis boucle la vente de la filiale IHSS de Clinical Solutions au Royaume-Uni à VAMED, un prestataire de santé allemand. Fnac Darty a finalisé son partenariat stratégique avec CTS Eventim, qui prend 48% de France Billet et pourra en prendre le contrôle après quatre ans. Eurazeo Brands, la division du groupe dédiée aux marques en devenir, prend une part minoritaire du bagagiste canadien Herschel Supply pour 60 M$. Jacquet Metal Service a finalisé la vente d'Abraservice à SSAB. Claranova rachète les minoritaires de sa division internet, avec un effet relutif important attendu dès l'année prochaine. Groupe LDLC a signé avec Rue Du Commerce une promesse unilatérale d'acquisition de TopAchat, sous réserve de différentes conditions suspensives. Aurea a racheté 18,8% de ses propres actions pour 14,95 M€, qui seront annulées. Auplata reporte la publication de ses semestriels à cause d'opérations complexes liées à l'intégration de Brexia. Bluelinea, Vergnet, Hitechpros, Madvertise, Groupe Parot, Makheia, Groupe Flo, Oxatis, Ordissimo, Kumulus Vape ont publié leurs comptes.

Facebook estime qu'il pourrait verser une amende allant jusqu'à 9 Mds$ s'il perd son contentieux avec le fisc américain. Daniel Kretinsky et Patrik Tkac vont porter leur participation dans Metro AG de17,52% à 29,99% en exerçant une option d'achat sur des titres détenus par l'allemand Haniel. Novartis signale que le critère primaire d'évaluation n'a pas été atteint dans une étude cherchant à prouver la supériorité de son Cosentyx sur l'Humira d'AbbVie dans le traitement de l'arthrite psoriasique active. Des éléments secondaires encourageants ont toutefois été mis en lumière. Qantas immobilise à son tour des Boeing 737NG victimes de microfissures structurelles. Altria a déprécié de 4,5 Mds$ sa participation dans Juul. Pinterest sombre post-séance à Wall Street après l'accroissement de ses pertes. Amgen va prendre 20,5% de Beigene pour 2,7 Mds$. Nintendo bondit à la Bourse de Tokyo après avoir publié de solides résultats.

Ça publie. Alibaba, Exxon Mobil, Chevron, Novo Nordisk, AbbVie, Colgate-Palmolive, DSV ou Wolters Kluwer.