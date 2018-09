Bourse de Paris : Le CAC40 attaque les 5 400 points

Les temps forts économiques du jour

Hier à Wall Street, ce ne sont pas les Apple Amazon et Google qui ont joué les premiers rôles, mais les spécialistes du cannabis. En misant sur le canadien Tilra y, il était théoriquement possible de doubler sa mise sur la séance, puisque l'action a brièvement flambé de 93%. La capitalisation a flirté avec les 23 milliards de dollars, soit plus, par exemple, qu'un Michelin . Pas mal pour une entreprise qui ne devrait réaliser que 41 millions de dollars de chiffre d'affaires cette année et qui ne sera pas rentable avant 2020. A l'affût du prochain secteur de croissance, les investisseurs sont en effet prêts à miser sur l'industrie du cannabis, un marché à 150 milliards de dollars. Ils estiment que les sociétés occidentales vont peu à peu libéraliser leur approche, notamment via une approche thérapeutique ou relaxante via les boissons., même si toutes lorgnent le marché des Etats-Unis. Feu de paille ou must-have, l'avenir le dira, mais cet emballement fait surtout penser à une bulle spéculative.Mais. Pour contrer l'offensive commerciale américaine, la Chine chercherait à couper l'herbe sous le pied des Etats-Unis. Il se murmure dans les salles de marché que Pékin aurait un projet de... réduction de ses droits de douane. Pas pour Washington évidemment, mais pour ses autres partenaires commerciaux, qui subissent en moyenne environ 9,8% de surtaxes. La décision pourrait être officialisée dès le mois d'octobre. Cette stratégie irait de pair avec les initiatives importantes lancées pour attirer des capitaux étrangers en Chine continentale, dont le 'Financial Times' se faisait hier l'écho. Et il y a fort à parier qu'elle n'arrange pas les affaires de la Maison Blanche.Les ventes de détail britanniques (10h30 : consensus -0,2%) seront suivies de l'indice américain Philly Fed (14h30 : consensus 17,5) et des inscriptions hebdomadaires au chômage US (14h30 : consensus 210 000). A 16h00, place à l'indice de confiance du Conference Board (consensus +0,5%) et les chiffres de l'immobilier ancien (consensus 5,36 millions).Légère hausse de l'euro en début de matinée, à 1,1683 USD (+0,08%). L'once d'or grappille 0,15% à 1 205 USD, tandis que le Brent remonte sur ses meilleurs niveaux récents, à 79,67 USD (+0,35%), comme le WTI à 71,25 USD (+0,3%).