Bourse de Paris : Le CAC40 butte encore sur les 5 500

Question. Nous sommes prévues dans 42 jours et nous provoquerons 470 batailles. Qui sommes-nous ? Les élections américaines de mi-mandat, qui entraîneront le renouvellement de la totalité des 435 membres de la Chambre des représentants et de plus d'un tiers du Sénat (35 sièges sur 100). Jusqu'au 6 novembre, date du scrutin, la politique intérieure américaine va envahir l'actualité, dans un contexte toujours explosif autour de la Maison Blanche. Les derniers épisodes sulfureux en date concernent la nomination controversée de Brett Kavanaugh à la Cour Suprême et les rumeurs de démission du numéro deux du département de la justice, Rob Rosenstein, soupçonné de complot contre le Président. Pendant ce temps, Donald Trump continue à clamer haut et fort que son entourage et lui-même sont victimes d'une chasse aux sorcières. Il brandit la situation économique florissante actuelle des Etats-Unis devant le nez de ses détracteurs. L'issue des "mid-term" aura bien sûr des répercussions majeures sur la suite du mandat Trump.



L'actualité boursière du jour est faite de pétrole, avec un nouveau coup de sang du baril après que l'OPEP eut adressé une fin de non-recevoir aux appels du Président américain à ouvrir les vannes pour faire baisser les prix. En parallèle, les rendements obligataires sont restés haut-perchés avant la décision de la Fed, qui donnera demain selon toute vraisemblance un troisième tour de vis à ses taux directeurs en 2018. Le dollar s'est stabilisé face à l'euro ce matin, après avoir perdu du terrain hier dans le sillage des propos de Mario Draghi, qui ont conforté la perspective d'une hausse de taux de la BCE à l'issue de l'été prochain. Pour être relativement complets, ajoutons qu'Emmanuel Macron et Donald Trump se sont rencontrés hier pour tenter d'atténuer leurs divergences et que l'UE veut créer une entité pour faciliter les transactions financières avec l'Iran. Et que ça swingue pas mal à Londres autour du Brexit.



A part ça, les indicateurs avancés sont plutôt baissiers et les températures sont en chute libre en France.



Les temps forts économiques du jour



Aux Etats-Unis où le calendrier était vierge hier, la journée sera marquée par les indices immobiliers FHFA et S&P Case-Shiller (15h00) et à 16h00 par l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board (consensus 132,2) et par l'indice manufacturier de la Fed de Richmond (consensus 22).



L'euro se négocie 1,17394 USD (-0,11%). L'once d'or recule légèrement à 1 198 USD. Le pétrole grappille 0,1% avec un Brent à 81,367 USD et un WTI à 72,22 USD.



Les principaux changements de recommandations



Baader Helvea reste acheteur d'Adecco, mais sur un objectif réduit de 80 à 68 CHF.

Morgan Stanley abaisse sa recommandation sur BHP de surpondérer à pondération en ligne.

Morgan Stanley passe de souspondérer à pondération en ligne sur Boliden, en visant 246 SEK contre 250 SEK précédemment.

JP Morgan revalorise de 57 à 65 EUR son objectif sur Euronext en passant de neutre à surpondérer.

Jefferies reste à conserver sur Fresenius Medical Care, avec un objectif réduit de 84 à 82 EUR.

Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer sur Glencore, dont l'objectif recule de 400 à 390 GBp.

Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer sur Norsk Hydro, en visant 59 NOK.

JP Morgan reprend le suivi d'Ontex à souspondérer en visant 18 EUR.

MainFirst démarre le suivi d'Orior à surperformance en visant 105 CHF.

Jefferies abaisse d'acheter à conserver son avis sur Sky, dont l'objectif est ajusté de 1 750 à 1 728 GBp.

Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer sur SSAB, revalorisé de 54 à 56 SEK.

MainFirst reprend le suivi de Valora à neutre en visant 280 CHF.