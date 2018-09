Bourse de Paris : Le CAC40 perd la connexion avec Wall Street

Nous l'avons déjà écrit ici, août est, statistiquement, le mois qui a enregistré le plus de baisses depuis une trentaine d'années. Août 2018 va rejoindre la liste : -1,90% pour le CAC40, comme le montre le tableau de gauche qui figure un peu plus bas. L'indice parisien était proche de ses niveaux de la fin août jusqu'au milieu de la semaine dernière, mais les séances de jeudi et de vendredi ont sonné le glas des espoirs de hausse. Le graphique de droite comprend les principales variations de l'indice parisien en août, avec les bonnes tenues de Safran et des valeurs du luxe notamment, et les difficultés des financières et des cycliques industrielles.

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

L’actualité des sociétés

Plusieurs sources d'inquiétude taraudent les investisseurs en cette rentrée 2018 :, avec l'intransigeance de Donald Trump à l'encontre du Canada et la perspective d'âpres négociations avec la Chine., en particulier l'Argentine et la Turquie., qui se dirige lentement mais sûrement vers un couac sans accord, qui effraie beaucoup de monde.La séance du jour perdra de l'intérêt en l'absence des marchés nord-américains. Elle devrait démarrer proche de l'équilibre, selon les indicateurs avancés, même si l'Asie souffre. Aux Etats-Unis, deux des trois indices évolulent toujours sur des sommets historiques.Les places boursières seront fermées aux Etats-Unis et au Canada pour la fête du travail. Les principales données attendues sont les PMI manufacturiers pour la France (9h50), l'Allemagne (9h55), la zone euro (10h00) et le Royaume-Uni (10h30).La paire euro / dollar se traite à 1,1602 USD. L'once d'or est juste sous les 1 200 USD. Le Brent (77,37 USD) et le WTI (69,61 USD) perdent 0,4%.• JP Morgan passe de neutre à surpondérer sur Ageas en visant 48,39 EUR contre 46,15 EUR précédemment.• Jefferies revalorise Aroundtown de 7,50 à 8,50 EUR en restant acheteur.• JP Morgan cesse le suivi d' Axa et CNP Assurances • Citi passe de neutre à vendre sur InterContinental Hotels.• JP Morgan passe de souspondérer à neutre sur Swiss Life , en visant 370 CHF.• Goldman Sachs ajuste de 20,40 à 20,80 CHF son objectif sur UBS , en restant neutre.• AlphaValue ajuste de 223 à 221 EUR son objectif sur Unibail , en restant à accumuler.• JP Morgan abaisse de surpondérer à neutre sa recommandation sur Uniqa , valorisé 9,80 EUR.Le marché automobile français s'envole en août (données CCFA), avant l'entrée en vigueur de normes d'homologation plus strictes, faisant briller Peugeot et Renault . Le PDG de Thales a confirmé au 'JDD' que son groupe réalisera 4 à 5% de croissance organique cette année et que ses dépenses d'investissement R&D croîtront jusqu'à 4 milliards d'euros d'ici 2021, dont 25% sur fonds propres. Carrefour a créé un "comité d'orientation alimentaire" pour piloter sa stratégie qualitative, dont fait notamment partie Emmanuel Faber (Danone). Il faudra suivre le dossier Casino , à nouveau attaqué sur sa dette après de nouvelles révélations de Muddy Waters. L' Olympique Lyonnais achète deux joueurs pour 27 millions d'euros. Bolloré Blue Solutions et le reste de la "galaxie" de sociétés de Vincent Bolloré ont publié leurs comptes.Le "dieselgate" de Volkswagen pourrait passer à l'essence : le 'Bild am Sonntag' a révélé que des ingénieurs du groupe ont indiqué aux enquêteurs que certains modèles essence de VW, Audi et Porsche étaient aussi équipés d'un logiciel pour manipuler les résultats des tests antipollution. Novartis va "adapter" sa production mondiale pour atteindre ses objectifs alors que les prix baissent aux Etats-Unis. Le fondateur de JD.com arrêté puis relâché aux Etats-Unis dans une affaire "d'inconduite sexuelle".