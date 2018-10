Bourse de Paris : Le CAC40 redescend sur les 5 330 points

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

Ce lundi 8 octobre est férié aux Etats-Unis et au Canada. Les marchés actions seront toutefois ouverts aux Etats-Unis mais fermés au Canada (contrairement à ce que nous avions écrit plus tôt ce matin). En Asie ce matin, les indices sont moroses. Les marchés de Chine Continentale décrochent lourdement car il leur faut rattraper le retard accumulé la semaine dernière, qui était entièrement fériée. Mais au-delà de cet ajustement technique, la tendance de fond est lourde à cause de rapports exécrables entre Chine et Etats-Unis, qui semblent commencer à peser sur l'économie locale. La banque centrale chinoise (PBOC) a même dû réduire à nouveau le taux de réserve obligatoire de ses banques, pour les inciter à irriguer le marché de capitaux.C'est dans ce contexte que démarrent les publications de résultats d'entreprises du 3trimestre, qui vont donner de précieuses indications sur les tendances de fin d'année. Il n'y aura pas de round d'observation et l'on rentrera rapidement dans le vif du sujet avec dès demain le géant du luxe LVMH et le plus gros fondeur mondial, Taiwan Semiconductor . Le luxe et les "semis", deux secteurs suivis de près par les marchés. Vendredi, Wall Street n'aura d'yeux que pour les chiffres de JP Morgan Wells Fargo et Citigroup Les indicateurs avancés du matin étaient en baisse en Europe, sans surprise. Le CAC40 a démarré en baisse de -0,4% à 5 533 points, Airbus Engie et Axa étant les seules progressions des premiers échanges.La production industrielle mensuelle allemande (8h00 : consensus +0,4%) précèdera l'indice européen Sentix de confiance des investisseurs (16h30 : consensus 11,4). La journée est fériée aux Etats-Unis (marchés actions ouverts) et au Canada.La monnaie unique reste affaiblie à 1,1512 USD pour 1 EUR. L'once d'or, qui avait rebondi, repart ce matin en nette baisse à 1 196 USD (-0,6%). Le baril reste haut perché quoique sous ses records récents, à 73,78 USD pour le WTI et 83,30 USD pour le Brent.