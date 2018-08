Bourse de Paris : Le CAC40 redresse un peu la barre

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

L’actualité des sociétés

En hausse :

En baisse :

Pékin ouvre donc la voie à une reprise du dialogue avant la fin du mois d'août, date à laquelle Washington a prévu d'appliquer des surtaxes à 200 milliards de dollars d'importations chinoises, en plus des 34 milliards de dollars de produits déjà frappés d'un droit de douane majoré. Mais attention : la Chine n'a pas baissé son pantalon. Le ministère du commerce a précisé que c'est son vice-ministre Wang Shouwen qui ira, avec une délégation, aux Etats-Unis avant la fin du mois. Il sera d'ailleurs reçu par un sous-secrétaire d'Etat, David Malpass, en charge des affaires internationales au Trésor., comme se plaît à le souligner la presse américaine. Côté négatif, c'est moins clinquant qu'une rencontre Trump-Xi. Côté positif, ce sont les réunions de techniciens plus que de politiques qui font avancer ce type de processus.L'annonce de, après une séance franchement éprouvante hier. Le CAC40 a démarré la séance en légère hausse de 0,1%. En Europe, Henkel Kingfisher et Carlsberg ont publié leurs trimestriels. Ils seront rejoints par Wal-Mart JD.com et Applied Materials aux Etats-Unis.Les ventes de détail britanniques (10h30, consensus +0,2%) et la balance commerciale de la zone euro (11h00) précèderont un trio de statistiques américaines à 14h30 : les chiffres des permis de construire et des mises en chantier (consensus 1,31 million / 1,27 million), l'indice Philly Fed (consensus 21,9) et les inscriptions hebdomadaires au chômage (consensus 215 000).L'euro est un peu remonté face au dollar, à 1,3843 à l'annonce d'une reprise du dialogue sino-américain sur les droits de douane. L'once d'or déprime toujours à 1 171 USD. Le Brent (70,952 USD) et le WTI (64,98 USD) se reprennent un peu après leur chute.• Jefferies dégradez AstraZeneca d'achat malgré un objectif relevé à 6 200 GBp.• Bankhaus Lampe passe de conserver à acheter sur Axa • HSBC passe de conserver à acheter sur Hamburger Hafen , revalorisé de 22 à 23 EUR.• Morgan Stanley dégrade Informa de surpondérer à pondération en ligne en visant 850 GBp.• Berenberg passe de conserver à acheter sur JCDecaux , en conservant un objectif de 32 EUR.• Oddo BHF passe d'achat à neutre sur Leoni avec un objectif réduit de 57 à 43 EUR.• Jefferies passe de conserver à acheter sur Subsea 7 , revalorisé de 110 à 140 NOK.• Jefferies passe de conserver à acheter sur TechnipFMC , revalorisé de 26 à 33 EUR.Un lendemain de 15 août, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Lagardère poursuit son renforcement dans le commerce aéroportuaire en rachetant un spécialiste de la restauration, l'américain Hojeij Branded Foods pour 330 millions de dollars. C'est aujourd'hui que le conseil d, ce qui déplaît fortement aux syndicats. XPO Logistics perd son directeur financier John Hardig, qui quitte aussi son mandat de membre du conseil de surveillance de(l'ex-Norbert Dentressangle). Cisco progressait post-séance américaine, après de bons résultats tirés par la cybersécurité. Tesla , lui sommant de s'expliquer sur les déclarations de son patron, Elon Musk, concernant le retrait de la cote de la société. Le spécialiste italien des concessions, Atlantia , sous le feu des critiques après la catastrophe de Gênes. Bombardier met en place un système de rémunération variable plus incitatif pour ses hauts dirigeants. JCDecaux flambe avec le retour à l'achat de Berenberg. TechnipFMC profite du relèvement de la recommandation de Jefferies à l'achat, objectif 33 EUR. STMicroelectronics bénéficie de rachats à bon compte après une passe délicate pour le secteur. ArcelorMittal est en rebond technique après la claque reçue la veille (-4,3%). Air France KLM perd les gains de la veille en attendant, peut-être de connaître son PDG aujourd'hui.- Les défensives comme Sanofi sont un peu délaissées. Getlink perd un peu de terrain, à cause des déboires de son premier actionnaire, Atlantia