Bourse de Paris : Le CAC40 reprend en vive hausse

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires La saga se poursuit à la Bourse de Paris. Un gros pépin technique a empêché les cotations ce matin, sur la plupart des instruments Euronext, dont le CAC40. L'alerte a été donnée à 8h14 pour les dérivés, avant d'être étendue à 8h55 aux indices et aux futures sur actions. L'opérateur boursier a finalement fixé la préouverture à 10h00 puis l'ouverture à 10h20. Le CAC40 a démarré la séance en baisse de -0,17% à 4 658 points, avant de remonter légèrement d'environ 0,25%. Mais le problème technique a refait surface à 10h29, stoppant à nouveau les cotations ! Peu avant midi, Euronext a fait savoir que les marchés actions allaient reprendre à 12h20.



Pour suivre les déboires d'Euronext,



Côté valeurs, les gains dépassent 4% à la reprise sur l'automobile :



Et la reprise de cotation a lieu en forte hausse, puisque le CAC40 gagne 1,14% à 5 024 points. Pendant que les marchés Euronext étaient gelés, les autres indices européens ont en effet été dopés par les rumeurs de réduction des barrières douanières chinoises sur les importations d'automobiles du vieux continent. Cela explique la fièvre haussière qui s'est emparée de Francfort.Pour suivre les déboires d'Euronext, c'est par ici Côté valeurs, les gains dépassent 4% à la reprise sur l'automobile : Valeo Renault et Peugeot sont en tête du palmarès. STMicroelectronics s'adjuge 4,3%, comme le laissait suggérer la hausse de l'action à Milan (qui n'était pas en panne). Les défensives comme Pernod Ricard et Orange sont en queue de peloton sur des replis plus ou moins marqués. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CAC 40 1.19% 5026.22 -6.50% ORANGE -0.37% 13.635 -5.46% PERNOD RICARD -2.02% 130.7 1.10% PEUGEOT 4.18% 21.42 21.32% RENAULT 3.58% 66.79 -23.13% STMICROELECTRONICS 0.83% 12.18 -33.08% VALEO 11.87% 26.41 -62.12%

