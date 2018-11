Bourse de Paris : Le CAC40 sur les 5 000 points avant le G20

Les temps forts économiques du jour

Pour sauver son mois de novembre, qui s'achève ce soir, le CAC40 va devoir remonter un peu plus de 1,7% depuis son niveau actuel de 5 006 points. L'indice parisien avait en effet clôturé octobre à 5 093 points. Il y a donc du pain sur la planche, d'autant que l'événement susceptible de changer la donne, la rencontre entre Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping, n'aura lieu que samedi. Un Trump qui s'est dit sur le point de "faire quelque chose" avec la Chine et qui pense que Pékin "veut obtenir un accord". Le Président américain a en revanche pris la décision de snober Vladimir Poutine, après le regain de tension entre la Russie et l'Ukraine.En parallèle, les minutes de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Fed les 7 et 8 novembre dernier montrent que, tout en confirmant un tour de vis en décembre. Des débats qui corroborent les déclarations de Jerome Powell avant-hier et qui devraient rassurer les investisseurs sur la souplesse de l'institution. Plutôt positif donc, à l'inverse de l'indicateur PMI manufacturier chinois : fragile dernièrement, il est descendu à 50 points en novembre. Un niveau très symbolique puisqu'il représente la frontière entre la contraction et l'expansion économique.Les indicateurs avancés laissent entrevoir une ouverture en hausse de 0,2% pour le CAC40 Le principal événement du 30 novembre est l'ouverture du G20 de Buenos Aires. Côté statistiques, il faudra suivre les ventes de détail allemandes (8h00), l'inflation française préliminaire de novembre (8h45), l'estimation de l'inflation de novembre en zone euro (11h00, consensus +2,1% dont +1,1% pour l'inflation sous-jacente) et le taux de chômage de la zone euro (11h00, consensus 8%). Aux Etats-Unis, seul le PMI de Chicago (15h45, consensus 58,6) devrait attirer l'attention.L'euro et le dollar se neutralisent à 1,1391 USD. Le baril est orienté en hausse modérée, à 51,58 USD pour le WTI et 60,18 USD pour le Brent. L'once d'or progresse de 0,4% à 1 224 USD. Le rendement du 10 ans américain est en très légère baisse à 3,024%. Le Bitcoin est orienté en hausse, confirmant un rebond qui lui a fait reprendre 500 USD à 4 319 USD en trois journées.