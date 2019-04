Bourse de Paris : Le CAC40 vise à nouveau les 5400 points

Les temps forts économiques du jour

Au Royaume-Uni, c'est toujours la pagaille autour du Brexit, après un troisième vote négatif pour le gouvernement May. Un gouvernement qui ne tiendrait plus qu'à un fil car plusieurs ministres seraient prêts à envoyer aujourd'hui un ultimatum à la Première ministre, selon la presse dominicale. Une autre rumeur insistante qui circule outre-Manche concerne de possibles élections anticipées, sous la pression des parlementaires puisque le gouvernement n'envisage pas cette option. Les lignes de fracture sont nombreuses en Grande-Bretagne et dépassent les clivages habituels. Pendant ce temps, l'horloge tourne puisqu'un Brexit sans accord menace d'intervenir dès le 12 avril. De nouveaux votes "indicatifs" sont prévus aujourd'hui sur des alternatives au projet de base A compter de mercredi, une délégation chinoise emmenée par le vice-premier ministre Liu He se rend à Washington pour reprendre les négociations commerciales après que les émissaires américains eurent fait le voyage inverse la semaine dernière. Ce matin, les marchés asiatiques ont été galvanisés par une remontée de l'indice PMI manufacturier chinois.L'indice parisien a démarré la séance sur les chapeaux de roues, en hausse de 0,9% à 5398 points.Les indices PMI manufacturiers finaux pour plusieurs pays d'Europe et la zone euro seront publiés ce matin. Eurostat annoncera en outre à 11h00 l'estimation de l'inflation du mois de mars et le taux de chômage de février en zone euro. Aux États-Unis, les ventes de détail sont programmées à 14h30, puis l'indice PMI manufacturier final de mars (15h30) et l'ISM manufacturier, les dépenses de construction et les stocks d'entreprises à 16h30. Ce matin au Japon, l'indice manufacturier Tankan est ressorti légèrement en deçà des attentes, à l'inverse du Caixin manufacturier chinois, qui est nettement remonté à 50,8 points.L'euro reprend quelques cents au dollar ce matin à 1,12338. L'once d'or s'échange à 1293 USD. Le pétrole est en hausse, avec un baril de Brent à 68,08 USD et un WTI à 60,48 USD, sur des gains de l'ordre de 0,2 à 0,3%. Le Bitcoin est encore en hausse, à 4134 USD. L'obligation d'Etat américaine à 10 ans affiche un rendement de 2,433 %, en hausse ce matin.