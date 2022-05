Le CBO prévoit une forte réduction du déficit pour l'exercice 2022, mais le ralentissement de l'économie fera augmenter la dette.

En publiant de nouvelles prévisions économiques et budgétaires de base, le CBO a déclaré qu'il s'attend maintenant à ce que le déficit de l'exercice 2022 soit inférieur de 118 milliards de dollars à une estimation faite en juillet dernier. L'année fiscale du gouvernement commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre.

L'agence d'arbitrage budgétaire non partisane a prévu que la croissance du PIB réel américain serait de 3,1 % pour l'année civile 2022, grâce à de fortes dépenses de consommation, ce qui représente une baisse par rapport au fort rebond de 5,5 % enregistré en 2021.

Mais le CBO a déclaré que l'élan économique américain ralentirait à mesure que la Réserve fédérale augmenterait les taux d'intérêt pour contrôler l'inflation, et prévoit une croissance de 2,2 % pour 2023 et de 1,5 % pour 2024.

Le CBO prévoit que l'inflation resterait élevée au cours de l'année 2022, en ligne avec le rythme le plus fort depuis 40 ans, l'indice des prix à la consommation augmentant de 6,1 % et l'indice des dépenses de consommation personnelle de 4,0 %, en raison de contraintes d'offre continues face à une demande élevée et un marché du travail tendu.

Le ralentissement de la croissance économique signifie également que les réductions du déficit s'inverseront, selon le CBO.

S'il prévoit que le déficit de l'exercice 2023 se réduira légèrement pour atteindre 984 milliards de dollars, les déficits augmenteront au cours des années suivantes, pour atteindre en moyenne environ 1 600 milliards de dollars par an entre 2023 et 2032.

Le déficit pour la décennie fiscale 2022-2031 a augmenté d'environ 2,4 trillions de dollars depuis les prévisions de juillet, pour atteindre environ 14,5 trillions de dollars, en grande partie à cause des changements législatifs qui augmentent les dépenses, notamment la loi sur l'investissement dans les infrastructures et les emplois de 1,2 trillion de dollars, et les crédits de l'exercice 2022.

Les prévisions de déficit du CBO ne comprennent pas le paquet d'aide supplémentaire de 40 milliards de dollars pour l'Ukraine, qui a été adopté la semaine dernière après que l'agence ait verrouillé ses hypothèses budgétaires et économiques pour les dernières prévisions. Il sera inclus dans une révision budgétaire ultérieure.

L'augmentation des déficits futurs est également due aux prévisions de frais d'intérêt plus élevés sur la dette fédérale, qui passent à 1,2 trillion de dollars, soit 3,3 % du PIB d'ici 2032, contre 399 milliards de dollars, soit 1,6 % du PIB, au cours de l'exercice 2022, selon les projections du CBO.

Le directeur du CBO, Philip Swagel, a déclaré aux journalistes que ces projections sont le signe que le "fardeau des flux" provenant des paiements d'intérêts "augmente de manière assez régulière et significative sur la fenêtre budgétaire de 10 ans."

L'agence prévoit que la dette publique américaine passera de 98 % du PIB cette année avec un taux d'intérêt moyen de 1,9 % à 110 % du PIB en 2032 avec un taux moyen de 3,1 %.