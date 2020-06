Le CEA participe à la 12ème session du Dialogue stratégique Emirats arabes unis - France

​Le dialogue stratégique franco-émirien est une réunion annuelle qui vise à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays, à identifier les opportunités de partenariat et de coordination et à faciliter la collaboration sur des initiatives et des projets ciblés.



Des secteurs clefs de coopération bilatérale, tels que l'économie, le commerce et l'investissement, le pétrole et le gaz, les énergies nucléaire et renouvelables, l'éducation, la culture, la santé, l'espace et la sécurité, ainsi que d'autres secteurs prioritaires sont abordés dans ce cadre dans des Groupes de travail « ad hoc ».



Le CEA, co-président avec l'Ambassadeur pour la coopération internationale des Emirats arabes unis, Son Excellence Monsieur Hamad Al Kaabi, du Groupe de travail « Energie Nucléaire », était représenté par son Administrateur général adjoint, Mme Laurence Piketty.



Soulignant le dynamisme de la coopération franco-émirienne dans le domaine nucléaire, les deux Parties ont annoncé la signature d'un Protocole d'entente entre le CEA et l'ENEC, l'électricien émirien, afin de promouvoir le développement de projets collaboratifs, notamment à l'appui du programme électronucléaire des Emirats Arabes Unis. Ils ont également partagé l'ambition de renforcer leur coopération en définissant de nouveaux objectifs et de nouvelles initiatives communes par l'établissement d'une feuille de route ambitieuse.

A propos de l'Emirates Nuclear Energy Corporation